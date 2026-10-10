Κρήτη-μεταναστευτικό: Διάσωση 43 αλλοδαπών νοτιοδυτικά της Γαύδου

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Στον εντοπισμό και τη διάσωση 43 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου, προχώρησε σήμερα (Σάββατο 10/10) πλοίο της δύναμης FRONTEX.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι 43 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

Εντωμεταξύ η Κρήτη είναι στο κόκκινο για το μεταναστευτικό με 17.000 αφίξεις αλλοδαπών από την αρχή του έτους.

Στις 15 Οκτωβρίου θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα του ΟΛΗ που ζητά να σταματήσει άμεσα η χρήση του παλιού «ψυγείου» ως χώρου προσωρινής φιλοξενίας και ενώ η Δομή στους Αθανάτους δεν είναι ακόμα έτοιμη

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