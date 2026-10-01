Στην Κρήτη σήμερα για διήμερη περιοδεία ο Αλέξης Τσίπρας

Διήμερη περιοδεία στην Κρήτη πραγματοποιεί από σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας, με τις καταστροφές από τις πρόσφατες πλημμύρες και τα προβλήματα στις υποδομές του νησιού να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα επισκεφθεί τη Δευτέρα το Ηράκλειο και το Λασίθι, ενώ την Τρίτη θα περιοδεύσει σε χωριά του Ρεθύμνου.

Στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία, το ενδιαφέρον αναμένεται να στραφεί στις ζημιές που έχουν καταγραφεί, στις ανάγκες των κατοίκων και των παραγωγών, αλλά και στην πορεία των αποζημιώσεων και της αποκατάστασης. Παράλληλα, στην ατζέντα της επίσκεψης περιλαμβάνονται σημαντικά ζητήματα για την Κρήτη, όπως η εξέλιξη των έργων στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και η κατάσταση των νοσοκομείων του νησιού.

Τον Αλέξη Τσίπρα θα συνοδεύσει κλιμάκιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με επικεφαλής τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Στην αποστολή συμμετέχουν στελέχη που ασχολούνται με κρίσιμους τομείς, όπως η οικονομία, η αγροτική ανάπτυξη, οι υποδομές, η ενέργεια και η υγεία, ενώ παράλληλες επαφές στα Χανιά θα πραγματοποιηθούν από στελέχη του κλιμακίου.

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