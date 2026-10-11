Κρήτη: Πάνω από 700 συλλήψεις τον Σεπτέμβριο - "Πληγή" τα ναρκωτικά και η ενδοοικογενειακή βία

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Συνολικά 711 άτομα συνελήφθησαν στην Κρήτη φέτος τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον μηνιαίο απολογισμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης. Οι περισσότερες συλλήψεις, 101 συνολικά, αφορούσαν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ακολουθούν 74 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία και ισάριθμες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ 66 άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Στον απολογισμό περιλαμβάνονται επίσης 52 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής και 46 για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κατά τον ίδιο μήνα, οι αστυνομικές αρχές εξάρθρωσαν τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα δύο που φέρονται να εμπλέκονται σε κλοπές στα Χανιά και το Ηράκλειο και δύο που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στο Ρέθυμνο και το Λασίθι. Παράλληλα, εξιχνιάστηκαν 74 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, 62 υποθέσεις ναρκωτικών, 41 υποθέσεις ζωοκλοπής και 41 υποθέσεις που αφορούσαν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Στις υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν περιλαμβάνονται επίσης μία ανθρωποκτονία και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και 35 υποθέσεις απάτης και πλαστογραφίας.

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Σημαντικές ήταν και οι κατασχέσεις, με τις αστυνομικές αρχές να εντοπίζουν περισσότερα από 14 κιλά κάνναβης, 842 δενδρύλλια κάνναβης και 123 γραμμάρια κοκαΐνης.

Πιο αναλυτικά:

Κατά τη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν συνολικά (711) άτομα.

Ειδικότερα:

–1–άτομο για ανθρωποκτονία.

-9-άτομα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

-36-άτομα για απάτες – πλαστογραφίες.

–6–άτομα για απείθεια-αντίσταση.

–7–άτομα για άγρα πελατών.

–3– άτομα για αρπαγή ανηλίκου.

-3-άτομα για διατάραξη κοινής ησυχίας.

-1-άτομο για διατάραξη οικιακής ειρήνης.

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-33- άτομα για διάφορα αδικήματα ύστερα από έγκληση (απειλή, εξύβριση, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, σωματικές βλάβες, κ.τ.λ.).

-12- άτομα για διάφορα αδικήματα Π.Κ.

-7-άτομα για έκθεση ανηλίκου.

-2-άτομα για ένταλμα σύλληψης.

-22- άτομα για καταδιωκτικά έγγραφα (αποφάσεις δικαστηρίων, εντάλματα σύλληψης κ.λ.π.)

-17- άτομα για κλοπές – διαρρήξεις.

-1-άτομο για κλοπές τροχοφόρων.

-1-άτομο για μαστροπεία- σωματεμπορία.

-1-άτομο για παραβάσεις Γ.Ο.Κ.

-20-άτομα για παραβάσεις Ε.Π.Ν.

-46-άτομα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

-52- άτομα για παραβάσεις Α.Δ. «περί ζωοκλοπής».

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-74- άτομα για παραβάσεις του Νόμου «Περί Αλλοδαπών»

-1-άτομο για παραβάσεις του Ν. «περί Ανηλίκων».

-1-άτομο για παραβάσεις του Νόμου «περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων».

-5-άτομα για παραβάσεις του Νόμου «περί Δημόσιας Υγείας» (προσφορά μασάζ κ.λ.π.).

-74-άτομα για παραβάσεις του Νόμου «περί ενδοοικογενειακής βίας».

-1-άτομο για παραβάσεις του Νόμου « περί Θήρας».

-101-άτομα για παραβάσεις του νόμου «περί Ναρκωτικών»

-66-άτομα για παραβάσεις του Νόμου «Περί Όπλων».

-5-άτομα για παραβάσεις του Ν. «περί Προστασίας Ζώων».

-2-άτομα για παραβάσεις του Νόμου «περί Τελωνειακού Κώδικα».

-6-άτομα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

-32-άτομα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

-12-άτομα για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

-5-άτομα για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

-21-άτομα για παραβάσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

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-4-άτομα για σωματική βλάβη αδυνάμων.

-21-άτομα για παρεμπόριο.

Εξιχνιάστηκαν:

-1-υπόθεση ανθρωποκτονίας.

–1–υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας.

-35- υποθέσεις απάτης- πλαστογραφίας.

-20- υποθέσεις διαρρήξεων σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

-1-υπόθεση εκβίασης.

-18-υποθέσεις κλοπές – διαρρήξεις σε οικίες, καταστήματα, ξενοδοχεία, αρπαγές τσαντών).

-14- υποθέσεις κλοπών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων – Δίκ/κλων Μοτ/των.

-1-υπόθεση μαστροπείας-σωματεμπορίας.

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-41-υποθέσεις Α.Δ. «περί Ζωκλοπής»

-2- υποθέσεις του Ν. «περί Βεγγαλικών –πυροτεχνημάτων»

-74-υποθέσεις του Ν. «περί Ενδοοικογενειακής βίας».

-3- υποθέσεις του Ν. «περί Ζωοκλοπής».

-62-υποθέσεις του Ν. «περί Ναρκωτικών».

-41-υποθέσεις του Ν. «περί Όπλων».

-1-υπόθεση περί πορνογραφίας ανηλίκων.

-195-υποθέσεις για λοιπά αδικήματα Π.Κ.

Εξαρθρώθηκαν:

– 2-Εγκληματικές οργανώσεις που διέπρατταν κλοπές σε Χανιά και Ηράκλειο.

-2 –Εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Ρέθυμνο και Λασίθι.

Κατασχέθηκαν:

Κάνναβη: – 14.340,01 γραμμάρια-

Δενδρύλλια κάνναβης -842-

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Σπόροι κάνναβης: -44-

Ηρωίνη: – 1 γραμμάριο-

Κοκαΐνη: – 123 γραμμάρια-

Ναρκωτικά χάπια (HIPNOSEDON, VULBEGAL) : -16-

Φαρμακευτικά σκευάσματα (κάψουλες, αμπούλες, ταμπλέτες, φιαλίδια): -22-

Τσιγαριλίκια: -62-

Λοιπές ουσίες: -2,6 γραμμάρια λευκή σκόνη, 1 βάζο 800 γραμμαρίων με ελαιόλαδο και τμήματα δενδρυλλίου κάνναβης και 1 γραμμάριο (MDMA) –

Πιστόλια: –5–

Περίστροφα: –4–

Κυνηγετικά όπλα: –71–

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Καλάσνικοφ: –1–

Πολεμικά όπλα: –1–

Υποπολυβόλα: –2–

Αεροβόλα: –3–

Πιστόλια- περίστροφα κρότου- αερίου: -2-

Απομιμήσεις πυροβόλων όπλων: –1–

Πλήρη φυσίγγια: -2.371-

Γεμιστήρες: –20–

Βεγγαλικά- κροτίδες- παιδικά αθύρματα: –11–

Βλήματα- οβίδες: –2–

Τρίφτες: –3–

Ζυγαριές ακριβείας: -13-

Μαχαίρια- Ξιφολόγχες – ξίφη-στιλέτα-μπαλτάς: -44-

Σιδερογροθιές- Ράβδοι: -4-

Ξύλινοι- μεταλλικοί λοστοί: -2-

Φιαλίδια εκτόξευσης χημικής ουσίας: -1-

Συσκευές ανίχνευσης μετάλλων: -1-

Πλαστά χαρτονομίσματα (σε αριθμό): -20-

Πλαστά έγγραφα (διαβατήρια, ταυτότητες, άδειες οδηγήσεως, άδειες παραμονής) : -36-

Κινητά τηλέφωνα: -30-

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Πακέτα λαθραία τσιγάρα: –36–

Οχήματα: -15-

Χρηματικό ποσό: – 10.705 ευρώ –

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: -1-

Κάμερες ασφαλείας: -1-

Είδη παρεμπορίου: -583-

Κλαπέντα- ανευρεθέντα οχήματα, μοτ/τα: -19-

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