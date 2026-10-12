Τραγωδία στον ΒΟΑΚ - Νεκρός 32χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Νέο τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη με θύμα έναν νέο άνθρωπο, τα μεσάνυχτα.
Νεκρός είναι ένας 32χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενώ διέσχιζε κάθετα τον ΒΟΑΚ στο ύψος των Τσικαλαριών στα Χανιά, παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο.
Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε βαρύτατα και άφησε στο σημείο την τελευταία του πνοή.
Ο 47χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, ενώ η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η νέα τραγωδία στην άσφαλτο της Κρήτης.
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