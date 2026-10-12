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ΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ - Νεκρός 32χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

ασθενοφορο
clock 08:46 | 12/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέο τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη με θύμα έναν νέο άνθρωπο, τα μεσάνυχτα.

Νεκρός είναι ένας 32χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενώ διέσχιζε κάθετα τον ΒΟΑΚ στο ύψος των Τσικαλαριών στα Χανιά, παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο.

Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε βαρύτατα και άφησε στο σημείο την τελευταία του πνοή.

Ο 47χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, ενώ η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η νέα τραγωδία στην άσφαλτο της Κρήτης.

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