Κρήτη - μεταναστευτικό: Ασφυκτική η κατάσταση - Ούτε η κακοκαιρία αποτρέπει πλέον τις αφίξεις

Το μεταναστευτικό πιέζει δομές και αρχές στην Κρήτη με καραβιές, να φτάνουν η μία μετά την άλλη στα νότια παράλια του νησιού.

Λέμβος με 63 άτομα, που εντοπίστηκε σήμερα (13/10) τα ξημερώματα, στην Αρβη του Δήμου Βιάννου. Ολοι θα μεταφερθούν στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Επίσης 118 αλλοδαποί περισυνελέγησαν τα σήμερα ξημερώματα από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε δύο λέμβους, οι οποίες εντοπίστηκαν από δύο παραπλέοντα πλοία. Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής τους από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Στην περιοχή επικρατούν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.

Λίγες ώρες νωρίτερα, χθες (Δευτέρα 12/10) αργά το βράδυ, σε 4 διαφορετικά περιστατικά διασώθηκαν συνολικά 195 άτομα, εκ των οποίων 3 γυναίκες και 2 παιδιά, ανοιχτά των Καλών Λιμένων.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (12/10) σήμανε συναγερμός στις Λιμενικές Αρχές της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την παροχή συνδρομής σε λέμβους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Άμεσα για την περιοχή απέπλευσε Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου εντόπισε και περισυνέλεξε συνολικά 181 αλλοδαπούς επιβαίνοντες από τρεις λέμβους (53, 51 και 77 άτομα αντίστοιχα), τους οποίους μετέφερε με ασφάλεια στον λιμένα της Ιεράπετρας. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται ραγδαία αύξηση των περιστατικών. Μάλιστα σύμφωνα με τους Λιμενικούς, πλέον ούτε οι κακές καιρικές συνθήκες δεν αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα ώστε να ξεκινήσουν οι βάρκες από το Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό τα νότια παράλια της Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 15/10 αναμένεται να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα του ΟΛΗ που ζητά να μην φιλοξενούνται πλέον στο παλιό ψυγείο οι μετανάστες.

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