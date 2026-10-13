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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Στη φυλακή ο 22χρονος για τις ζωοκλοπές - Ελεύθεροι οι άλλοι τέσσερις

δικαστηριο νεαπολης
clock 07:13 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τέσσερις από τους πέντε κατηγορούμενους για την υπόθεση των ζωοκλοπών και των κλοπών κουδουνιών από αιγοπρόβατα στην περιοχή του Μεραμβέλλου, ενώ προφυλακίστηκε ο 22χρονος που φέρεται να είχε τον αρχηγικό ρόλο στην ομάδα.

Μετά τις απολογίες τους στον Ανακριτή Λασιθίου, στους τέσσερις επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και χρηματικές εγγυήσεις από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Οι πέντε άνδρες, ηλικίας από 22 έως 50 ετών, κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ενώ στον 22χρονο αποδίδεται και η διεύθυνσή της.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελίες κτηνοτρόφων και την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε. Η επιχείρηση των αστυνομικών αρχών οδήγησε στη σύλληψη των πέντε, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε συστηματικές ζωοκλοπές και κλοπές κουδουνιών από αιγοπρόβατα στην ευρύτερη περιοχή του Μεραμβέλλου.

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