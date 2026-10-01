Συνταξιούχοι: Πότε καταβάλλεται το επίδομα των 400 ευρώ – Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα των 400 ευρώ σε περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης.

Η ιδιότητα του συνταξιούχου δεν αρκεί από μόνη της για τη λήψη του επιδόματος των 400 ευρώ, καθώς έχουν οριστεί συγκεκριμένα κριτήρια που διαχωρίζουν τους δικαιούχους από όσους αποκλείονται.

Ο βασικός πυλώνας για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι ηλικιακός, απαιτώντας από τους συνταξιούχους να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Από την έκτακτη ενίσχυση αποκλείονται οι συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 65 ετών, ανεξάρτητα από το αν έχουν συμπληρώσει πολλά έτη ασφάλισης. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας, για τους οποίους το ηλικιακό όριο υποχωρεί στα 60 έτη, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν εισπράττουν παράλληλα δική τους σύνταξη.

Χωρίς όριο οι ανασφάλιστοι υπερήλικες



Χωρίς κανένα ηλικιακό όριο θα λάβουν την ενίσχυση οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι δικαιούχοι ιδρυματικού επιδόματος, καθώς και τα άτομα με αναπηρία που επιδοτούνται από τον ΟΠΕΚΑ, ενώ στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και εργαζόμενοι που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα.

Πώς θα γίνει η πληρωμή



Η πίστωση των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή αίτησης. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Το βασικό σημείο που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι, είναι ότι η συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου και η ένταξη σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες, που καθορίζουν το δικαίωμα στην ενίσχυση. Επομένως, πριν από την αναμενόμενη πληρωμή, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την περίπτωσή τους.

Πηγή: enikonomia.gr

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