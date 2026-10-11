Αναστάτωση σε Καστρί και Κερατόκαμπο - Σύσκεψη για τις κατασκευές των καταστημάτων

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στην παραλιακή περιοχή του Καστρίου και του Κερατόκαμπου, στον Δήμο Βιάννου, μετά την απομάκρυνση ξύλινων κατασκευών και στεγάστρων από καταστήματα της περιοχής, στο πλαίσιο των ενεργειών της Κτηματικής Υπηρεσίας για τον αιγιαλό.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους επαγγελματίες, καθώς η λειτουργία επιχειρήσεων επηρεάζεται, ενώ τίθενται ερωτήματα για την επόμενη τουριστική περίοδο και τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.Στο επίκεντρο βρίσκεται η απαίτηση για απομάκρυνση κατασκευών και τραπεζοκαθισμάτων από τη ζώνη του αιγιαλού, αλλά και το ζήτημα της διάβρωσης της ακτογραμμής, που επηρεάζει το παραλιακό μέτωπο.

Οι επαγγελματίες ζητούν λύσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους με νόμιμο τρόπο, ενώ σημαντικό ζητούμενο παραμένει η προώθηση της ακτομηχανικής μελέτης Καστρίου – Κερατόκαμπου, η οποία συνδέεται με την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην περιοχή.

Για το θέμα έχει προγραμματιστεί συνάντηση σήμερα στις 18.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Βιάννου, με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τις κατασκευές και τα τραπεζοκαθίσματα στον αιγιαλό, καθώς και την ενημέρωση για την ακτομηχανική μελέτη.

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