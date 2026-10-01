Καστρί: Ξηλώνονται οι παλιές πέργκολες – Τι οδήγησε στη σημερινή εξέλιξη

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Μια εικόνα συνδεδεμένη επί δεκαετίες με το Καστρί του Δήμου Βιάννου αλλάζει αυτές τις ημέρες, καθώς καταστηματάρχες προχωρούν στην αποξήλωση παλιών ξύλινων κατασκευών και στεγάστρων που χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Πρόκειται για επιχειρήσεις εστίασης, ορισμένες από τις οποίες λειτουργούν επί δύο και τρεις γενιές. Τα καταστήματα ήταν μικροί χώροι, όπου βρίσκονταν οι κουζίνες και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις, ενώ στην απέναντι πλευρά του δρόμου, προς τη θάλασσα, είχαν δημιουργηθεί ξύλινες πέργκολες για την εξυπηρέτηση των πελατών.

Το καθεστώς αυτό διατηρήθηκε επί δεκαετίες. Με την πάροδο των χρόνων, για τη χρήση χώρων του αιγιαλού καταβαλλόταν στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου σχετικό μίσθωμα ή αντάλλαγμα.

Παράλληλα, η μορφολογία του παραλιακού μετώπου μεταβλήθηκε σημαντικά και σήμερα η θάλασσα βρίσκεται πολύ κοντύτερα σε χώρους που χρησιμοποιούνταν επί χρόνια από τις επιχειρήσεις.

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(Άρχισε το ξήλωμα των αυθαίρετων κατασκευών μετά τα πρωτόκολλα κατεδάφισης της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου)

Τι άλλαξε με τον Ν. 5092/2024

Η ουσιαστική αλλαγή ήρθε με την εφαρμογή του Ν. 5092/2024, ο οποίος αυστηροποίησε το πλαίσιο προστασίας του αιγιαλού και τις κυρώσεις για αυθαίρετη κατάληψη και κατασκευές.

Η καταβολή ανταλλάγματος για τη χρήση του χώρου δεν συνεπάγεται και νομιμοποίηση των κατασκευών που βρίσκονται σε αυτόν.

Η Κτηματική Υπηρεσία ζήτησε την απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών, δίνοντας χρόνο στους επαγγελματίες να συμμορφωθούν. Καθώς αυτό δεν συνέβη σε όλες τις περιπτώσεις, ακολούθησε η επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων και η έκδοση πρωτοκόλλων κατεδάφισης.

Έτσι φτάσαμε στη σημερινή εξέλιξη, με όσους επαγγελματίες δεν είχαν ήδη συμμορφωθεί να προχωρούν στην αποξήλωση των παλιών κατασκευών.

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Τι σχεδιάζεται για την επόμενη ημέρα

Η απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι χώροι αυτοί θα πάψουν να εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις εστίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, ο Δήμος Βιάννου προτίθεται, μετά την απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών, να προχωρήσει σε ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, με τη δημιουργία ομοιόμορφων κατασκευών, αισθητικά και περιβαλλοντικά συμβατών με την περιοχή, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις εστίασης, στο πλαίσιο βεβαίως των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων.

Εφόσον ο σχεδιασμός προχωρήσει, θα μπορούσε να δώσει μια μόνιμη και οργανωμένη λύση σε ένα πρόβλημα που παρέμενε εκκρεμές επί χρόνια: να προστατευθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του παραλιακού μετώπου και ταυτόχρονα να εξασφαλιστούν νόμιμες και ομοιόμορφες υποδομές για τις επιχειρήσεις που αποτελούν εδώ και δεκαετίες μέρος της οικονομικής και τουριστικής ζωής του Καστρίου.

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