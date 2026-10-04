Κρήτη - κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί

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Συνεχίζονται τα προβλήματα στην κυκλοφορία σε σημεία του οδικού δικτύου της Κρήτης, εξαιτίας των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, στο Λασίθι έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας–Σητείας, από το 11ο χιλιόμετρο, στα Φέρμα, έως το 22ο χιλιόμετρο, στον Κουτσουρά.

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(ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΕ ΑΧΛΙΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)

Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία λόγω εργασιών αποκατάστασης από κατολισθήσεις στην τοπική κοινότητα Γαλήνης του Δήμου Ιεράπετρας, αλλά και στις Λιθίνες του Δήμου Σητείας.

Προβλήματα υπάρχουν και στο Ρέθυμνο, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό από Αφρατές προς Πλατάνια, στον Δήμο Αμαρίου.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς που κινούνται στο οδικό δίκτυο των περιοχών αυτών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των Αρχών.

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