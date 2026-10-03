Κρήτη: Μέσα σε 42 ώρες έριξε τη βροχή ενός ολόκληρου έτους! - Δείτε την περιοχή

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συνεχίζεται η κακοκαιρία στην Κρήτη, με ισχυρές βροχοπτώσεις να καταγράφονται σε πολλές περιοχές του νησιού και το διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου 2 και 3 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα οποία παρουσιάζει ο διευθυντής ερευνών Κώστας Λαγουβάρδος, η γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων αποτυπώθηκε από το δίκτυο των 65 αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών που λειτουργούν στην Κρήτη.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι καταγραφές στην περιοχή της Σαμαριάς, όπου δύο μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν έως και 420 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 42 ώρες.

Image

Το ύψος της βροχής είναι ενδεικτικό της έντασης των φαινομένων, καθώς τα 420 χιλιοστά αντιστοιχούν περίπου στη μέση ετήσια βροχόπτωση της Αθήνας.

Οι μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, με πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων και σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Image

(Η παραπάνω δορυφορική φωτογραφία το μεσημέρι Σαββάτου 03/10, από το δορυφόρο Sentinel-2, αποτυπώνει τις εντυπωσιακές αναπτύξεις νεφών στην περιοχή του Ρεθύμνου όπου σημειώθηκαν μεγάλά ύψη βροχής, κυρίως στο Αμάρι)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη - κακοκαιρία: Δείτε που ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το νησί