Πόλο γυναικών: Τέταρτη ευρωπαϊκή «κούπα» ο Ολυμπιακός, 18-4 την Καταλούνια

Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμη έναν ευρωπαϊκό τίτλο στη συλλογή του, κατακτώντας το τέταρτο Σούπερ Καπ Ευρώπης στην ιστορία του στο πόλο γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» πραγματοποίησαν επιβλητική εμφάνιση απέναντι στην Καταλούνια και επικράτησαν με το συντριπτικό 18-4 στο κατάμεστο «Πέτρος Καπαγέρωφ».

Το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού ήταν η άμυνα. Η ισπανική ομάδα δυσκολεύτηκε από την αρχή να βρει λύσεις, ενώ όταν οι γηπεδούχες βρήκαν ρυθμό στην επίθεση, η διαφορά άρχισε να μεγαλώνει με εντυπωσιακή ταχύτητα. Το σημείο που άλλαξε οριστικά την εικόνα του τελικού ήταν το τρίτο οκτάλεπτο. Ο Ολυμπιακός πέτυχε επτά γκολ σε αυτό το διάστημα, δέχθηκε μόλις δύο και ουσιαστικά έβαλε τέλος στη διεκδίκηση του τροπαίου.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 1-1, 7-2, 7-0.

Οι νικητές του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ γυναικών:

2006 Χόνβεντ (Ουγγαρία)

2007 Φιορεντίνα (Ιταλία)

2008 Οριζόντε Κατάνια (Ιταλία)

2009 Βουλιαγμένη (Ελλάδα)

2010 Βουλιαγμένη (Ελλάδα)

2011 Προ Ρέκο (Ιταλία)

2012 Μεντιτερανέα Ιμπέρια (Ιταλία)

2013 Σαμπαντέλ (Ισπανία)

2014 Σαμπαντέλ (Ισπανία)

2015 Ολυμπιακός (Ελλάδα)

2016 Σαμπαντέλ (Ισπανία)

2017 Κίνεφ Κίρισι (Ρωσία)

2018 Ντουναουιβάρος (Ουγγαρία)

2019 Οριζόντε Κατάνια (Ιταλία)

2020 Δεν διεξήχθη

2021 Ολυμπιακός (Ελλάδα)

2022 Ολυμπιακός (Ελλάδα)

2023 Σαμπαντέλ (Ισπανία)

2024 Σαμπαντέλ (Ισπανία)

2025 Σαντ Αντρέου (Ισπανία)

2026 Ολυμπιακός (Ελλάδα)