Γιοβάνοβιτς: «Δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα» – «Πιο φρέσκια η Γερμανία»

Την πίεση και την κόπωση ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με τη Γερμανία (4/10 - 21:45) στην Τούμπα, αλλά και το θέμα που προέκυψε γύρω από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός ξεκαθάρισε πως δεν έχει υπάρξει κανένα αίτημα από την Ντόρτμουντ για ειδική μεταχείριση του Καρέτσα, ενώ στάθηκε στην ανάγκη η Εθνική να διατηρήσει την αγωνιστική της ισορροπία και να παρουσιαστεί έτοιμη απέναντι σε μια διαφορετική και πιο φρέσκια Γερμανία.

«Δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ»



Ο ομοσπονδιακός τεχνικός διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί παρέμβασης της Ντόρτμουντ για περιορισμό του χρόνου συμμετοχής του Καρέτσα.

Όπως εξήγησε, η ΕΠΟ και το τεχνικό επιτελείο βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με τους συλλόγους των διεθνών και ενημερώνουν τις ομάδες για την κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Τόνισε, ωστόσο, ότι καμία ομάδα δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος κανόνας ισχύει για όλους τους διεθνείς.

Η κόπωση και η πίεση

Ο Γιοβάνοβιτς παραδέχθηκε ότι υπάρχει κούραση στην ομάδα, σημειώνοντας όμως ότι οι διεθνείς έχουν δουλέψει καλά και βρίσκονται σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Για την ενδεκάδα, ανέφερε ότι θα αξιολογηθεί ο βαθμός ετοιμότητας κάθε ποδοσφαιριστή πριν από την τελική απόφαση.



Αναφερόμενος στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Ολλανδία, στάθηκε στην ανάγκη να εντοπιστούν οι λόγοι για τους οποίους η ομάδα έχασε την ισορροπία που είχε στο πρώτο μέρος.

«Η Γερμανία είναι πιο φρέσκια»

Ο προπονητής της Εθνικής χαρακτήρισε τη Γερμανία διαφορετική ομάδα και σημείωσε ότι οι Γερμανοί είναι πιο ξεκούραστοι σε σχέση με την Ελλάδα. Παράλληλα, τόνισε ότι η Εθνική δεν πρέπει να θεωρήσει πως η προηγούμενη επιτυχία της απέναντι στη Γερμανία οφειλόταν σε υποτίμηση από τον αντίπαλο.

Ο Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε επίσης στη νέα αγωνιστική φιλοσοφία της Γερμανίας υπό τον Γιούργκεν Κλοπ, εκτιμώντας ότι η ομάδα προσπαθεί να γίνει πιο κάθετη και να παίρνει περισσότερα ρίσκα στο παιχνίδι της.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού :







Για την κούραση της ομάδας: «Υπάρχει κούραση, αλλά είμαστε ομάδα που έχει δουλέψει καλά. Έχουμε καλή ψυχολογία. Κάνουμε συζητήσεις για να δούμε τον βαθμό ετοιμότητας των παικτών και πάνω σ' αυτό θα βασιστούμε για την αυριανή σύνθεση».







Για το αν θα παίξει η πίεση ρόλο και ό,τι συνέβη με την Ολλανδία: «Σίγουρα έχουμε πίεση. Πάντα έχουμε. Ο λόγος είναι όταν θες να έχεις καλό αποτέλεσμα, ειδικά όταν πρόκειται για την Εθνική, πρέπει να ζεις με την πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία δεν ήταν το επίπεδο που είχαμε στο πρώτο, που ήταν φανταστικό. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Πρέπει να κατανοήσουμε τον λόγο που συνέβη, συζητήσαμε με τα παιδιά γιατί δεν υπήρχε ισορροπία, ώστε να μην επαναληφθεί».







Για το αν συμφωνεί με τον Τσιμίκα ότι η θέληση είναι μεγαλύτερη από την κόπωση: «Ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζει το ποδόσφαιρο είναι η ψυχολογία. Αυτό προέρχεται από τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα. Αλλά έχουμε αύριο μία νέα Γερμανία, διαφορετική από τον πρώτο αγώνα. Έκανε καλή εμφάνιση, εξαιρετικό ματς με τη Σερβία και νίκησε εύκολα. Είναι πιο φρέσκια σε σχέση με μας».







Για το αν βοηθούν τα ματς να βρει η Εθνική συνοχή: «Σίγουρα τα τέσσερα ματς βοηθούν τις εμγάλες ομοσπονδίες που έχουν πολλές επιλογές. Σ' εμάς στις μικρότερες ομοσπονδίες δημιουργεί θέμα. Σε δύο εβδομάδες θα δώσουμε τέσσερα ματς. Οι μεγάλες Εθνικές δεν έχουν θέματα.







Για τον Καρέτσα και το... αίτημα της Ντόρτμουντ να παίξει με «μέτρο», όπως ανέφεραν γερμανικά ΜΜΕ: «Δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ για Καρέτσα. Υπάρχουν υπερβολές. Έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνίαμε τους συλλόγους των παικτών. Οι ομάδες είναι εξυπηρετικές. Όταν έρχονται μαζί μας, ενημερώνουμε τους συλλόγους για τα δεδομένα στη διάρκεια της προετοιμασίας της Εθνικής, αλλά και μετά. Αυτό το πράγμα παίρνει διάσταση χωρίς λόγο. Ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει για όλους τους παίκτες. Όσο είμαι εγώ καμία ομάδα δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση.







Η διάθεση των παικτών να παίξουν στην Εθνική υπερβαίνει τα πάντα και δεν μπορεί να επηρεάσουν και τις δικές μου αποφάσεις. Ο,τι απόφαση παίρνω, είναι σύμφωνα με τις επιβαρύνσεις που έχουν οι ποδοσφαιριστές κι αφού μιλήσω μαζί τους. Δεν κάνουμε διάκριση. Το ίδιο ισχύει και για παίκτες που προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση».







Για τη Γερμανία: «Η Ελλάδα δεν νίκησε γιατί μας υποτίμησαν. Δεν πρόκειται να μας υποτιμήσει κανείς και μην το κάνετε αυτό μειώνοντας την προσπάθεια. Είναι εξαιρετική ομάδα η Γερμανία. Με τη Σερβία ήταν πολύ δυνατή. Έχει δύναμη στο παιχνίδι της και ο Κλοπ προσπαθεί να δημιουργήσει μία ομάδα με τη νοοτροπία του. Είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Παίζει πιο κάθετα, παίρνει περισσότερα ρίσκα. Γίνεται μία σύγχρονη ομάδα, ανεξαρτήτων των αποτελεσμάτων».

Τσιμίκας: «Η θέληση για την Εθνική είναι μεγαλύτερη από την κόπωση»

Για το παιχνίδι με τη Γερμανία, ο Κώστας Τσιμίκας τόνισε ότι η Εθνική πρέπει να κρατήσει την καλή εικόνα και την αυτοπεποίθησή της, παρά την κόπωση από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Επισήμανε επίσης ότι οι Γερμανοί έχουν ανανεώσει σημαντικά το ρόστερ τους και χαρακτήρισε την αναμέτρηση ιδιαίτερα δύσκολη.

Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι η θέληση των διεθνών να αγωνιστούν με την Εθνική είναι μεγαλύτερη από την κόπωση, δείχνοντας την αποφασιστικότητα της ομάδας ενόψει της αναμέτρησης στην Τούμπα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κλοπ: «Η Ελλάδα έχει εξαιρετική ομάδα – Η ατμόσφαιρα στην Τούμπα θα είναι καυτή»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου (βίντεο)