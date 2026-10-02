Κλοπ: «Η Ελλάδα έχει εξαιρετική ομάδα – Η ατμόσφαιρα στην Τούμπα θα είναι καυτή»

Η Γερμανία ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στον δεύτερο όμιλο της League A του Nations League, επικρατώντας με 2-0 της Σερβίας. Τα γκολ της αναμέτρησης σημείωσαν ο Μπίσχοφ και ο Βιρτς.

Παρά το θετικό αποτέλεσμα, ο Γιούργκεν Κλοπ έχει ήδη στρέψει την προσοχή του στην επόμενη αναμέτρηση της Γερμανίας, απέναντι στην Ελλάδα, στην Τούμπα, την Κυριακή (4/10, 21:45).

Ο Γερμανός τεχνικός γνωρίζει πως η αποστολή της ομάδας του δεν θα είναι εύκολη, ιδιαίτερα μπροστά στο ελληνικό κοινό. Στις δηλώσεις του στάθηκε στην ποιότητα της ελληνικής ομάδας, αλλά και στην ατμόσφαιρα που περιμένει να δημιουργήσουν οι φίλαθλοι στις εξέδρες.

«Οι Έλληνες έχουν εξαιρετική ομάδα. Και μόνο οι παίκτες της επιθετικής τους γραμμής μπορούν να αγωνιστούν οπουδήποτε, όπως άλλωστε κάνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλοπ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην προηγούμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Γερμανία απέναντι στην αμυντική προσέγγιση της Ελλάδας.

«Είχαν αυτή την ποιότητα και απέναντί μας αμύνθηκαν πολύ χαμηλά. Δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση», σημείωσε.

Ο Κλοπ γνωρίζει ότι η εικόνα στην Τούμπα θα είναι διαφορετική, καθώς η Ελλάδα αναμένεται να έχει τη στήριξη των φιλάθλων της.

«Τώρα πιθανότατα θα παίξουν μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή. Αυτή είναι η επόμενη πρόκληση. Θα έχει πολλή ένταση το ματς», τόνισε ο Γερμανός προπονητής.

Η αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με την ελληνική ομάδα να καλείται να ανταποκριθεί σε μία απαιτητική αναμέτρηση μπροστά στο κοινό της.

Πηγή φωτογραφία: kicker.de

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