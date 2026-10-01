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ΣΠΙΤΙ

Ξεχάστε τους κλασικούς καναπέδες: Η νέα τάση του 2027 είναι καμπύλη και άνετη

ΚΑΝΑΠΕΣ
clock 08:21 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι αρθρωτοί καναπέδες με καμπύλες γραμμές αναμένεται να αποτελέσουν μία από τις τάσεις που θα ξεχωρίσουν στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων το 2027, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, άνεση και σύγχρονη αισθητική.

Η συγκεκριμένη επιλογή ταιριάζει τόσο σε μεγαλύτερα σπίτια όσο και σε διαμερίσματα, καθώς επιτρέπει την αναδιαμόρφωση του καθιστικού χωρίς την ανάγκη για ογκώδη και δύσκαμπτα έπιπλα.

Η ευελιξία στο επίκεντρο

Σε αντίθεση με τους κλασικούς καναπέδες σταθερής διάταξης, οι αρθρωτές κατασκευές αποτελούνται από ανεξάρτητα τμήματα, τα οποία μπορούν να μετακινηθούν και να συνδυαστούν διαφορετικά ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου.

Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα ιδιαίτερα για μικρότερα καθιστικά, όπου η αξιοποίηση κάθε τετραγωνικού μέτρου είναι καθοριστική.

Μία σύνθεση μπορεί να αποτελείται από δύο ανεξάρτητες μονάδες για ένα πιο διακριτικό αποτέλεσμα ή από περισσότερα τμήματα για μεγαλύτερους χώρους και πιο εντυπωσιακές διατάξεις.

ΚΑΝΑΠΕΣ
Οι καμπύλες αλλάζουν την εικόνα του σαλονιού

Το στοιχείο που διαφοροποιεί τη νέα τάση είναι οι στρογγυλεμένες και καμπύλες γραμμές. Οι αυστηρές, γεωμετρικές φόρμες δίνουν τη θέση τους σε πιο απαλά σχήματα, δημιουργώντας μια αίσθηση άνεσης και χαλαρότητας.

Οι νέες προτάσεις συνοδεύονται συνήθως από μαλακά υφάσματα, απλές γραμμές και αποχρώσεις που κινούνται σε ουδέτερους και γήινους τόνους.

Το χρώμα γίνεται μέρος της διακόσμησης

Ιδιαίτερο ρόλο παίζει και η επιλογή του χρώματος. Οι ανοιχτές αποχρώσεις μπορούν να διατηρήσουν τη φωτεινότητα ενός χώρου και να ενισχύσουν την αίσθηση ευρυχωρίας.

Από την άλλη πλευρά, πιο έντονα χρώματα και ιδιαίτερες υφές μπορούν να μετατρέψουν τον καναπέ σε κεντρικό διακοσμητικό στοιχείο του σαλονιού.

Η τάση για το 2027 δείχνει έτσι προς έπιπλα που δεν λειτουργούν μόνο ως σημεία καθίσματος, αλλά μπορούν να προσαρμόζονται στον χώρο και στον τρόπο ζωής των κατοίκων, προσφέροντας παράλληλα μια πιο σύγχρονη και «μαλακή» αισθητική.

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