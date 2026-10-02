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ΚΟΣΜΟΣ

Κρίστα Πάικ: Μετά τις δύο θανατηφόρες ενέσεις παλεύει να κρατηθεί στη ζωή

θανατική ποινη
clock 08:32 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κρίστα Πάικ είναι ζωντανή και λαμβάνει ιατρική φροντίδα για να σωθεί η ζωή της, ανακοίνωσε ένας από τους δικηγόρους της, ώρες αφού η 50χρονη θανατοποινίτισσα επέζησε από δύο θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα που της χορηγήθηκαν σε φυλακή του Νάσβιλ.

«Η Κρίστα είναι ζωντανή» και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Νάσβιλ, είπε ο Ράνταλ Σπάιβι, ένας εκ των συνηγόρων της, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Δεν έχουμε σαφή εικόνα για την πρόγνωση της υγείας της ή κάποια άλλη ενημέρωση προς το παρόν αλλά γνωρίζουμε ότι είναι ζωντανή και λαμβάνει ιατρική περίθαλψη που της σώζει τη ζωή», είπε.



Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο σε ηλικία 18 ετών, για τον φόνο μιας 19χρονης συμμαθήτριάς της.

Η Πάικ, η οποία καταδικάστηκε για τη δολοφονία μιας συμμαθήτριάς της το 1995, είναι η μοναδική γυναίκα που βρίσκεται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών στο Τενεσί. Η φαινομενικά αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσής της, η οποία θα την καθιστούσε την πρώτη γυναίκα που εκτελείται στην πολιτεία εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια, σημειώθηκε έπειτα από μια πολύωρη καθυστέρηση νωρίτερα την ίδια ημέρα.

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