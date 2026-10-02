Κωνσταντοπούλου κατά Φλωρίδη: «Ένα άχρηστο υλικό στην αποθήκη που το ανέσυρε ο Μητσοτάκης»

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης για μια σειρά από ζητήματα εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σχολιάζοντας πως «όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, είναι από κάτω ο Μητσοτάκης». Παράλληλα, αποκάλεσε τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, «ένα άχρηστο υλικό στην αποθήκη που το ανέσυρε ο Μητσοτάκης», χαρακτηρίζοντας «κυβερνητική προπαγάνδα» τα περί κατάρρευσης των επιχειρημάτων για το ξυλόλιο στην εμπορική αμαξοστοιχία των Τεμπών, ενώ έκανε λόγο και για υπόγεια συμμαχία μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Αρχικά, αναφερόμενη στο ζήτημα των αυξήσεων στις αποδοχές των βουλευτών που συμμετέχουν στις επιτροπές - θέμα που η ίδια ανέδειξε στη Βουλή- η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε: «Εδώ και αρκετούς μήνες έθεσε το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μπιάγκης, στη Διάσκεψη των Προέδρων το θέμα, λέγοντας πως δεν τους φτάνουν τα χρήματα του επιδόματος ενοικίου. Αυτό αποτελεί πρόκληση για την κοινωνία, την ώρα που ο κόσμος στενάζει και τα ενοίκια έχουν εκτιναχθεί. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση και από τη Δευτέρα θα αρχίσουμε να καταθέτουμε νομοσχέδια με τις προτάσεις μας. Το ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ ως λαγός και το συνέχισε η Νέα Δημοκρατία», υποστηρίζοντας ότι υπάρχει υπόγεια συμμαχία των δύο κομμάτων.

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να περνούν υπογείως κάποια πράγματα. Είπαν ακόμα να αυξηθεί η αποζημίωση για τις επιτροπές, στις οποίες δεν πατούν. Δεν ξέρω αν έχετε δει, μόνο εμείς πηγαίνουμε. Και όχι απλώς δεν πατούν, αλλά κάνουν και την εξής πονηριά: συνδέονται μέσω Webex με μαύρη οθόνη και αφήνουν κάποιον συνεργάτη, για να εισπράξουν 75 ευρώ».

Πυρά κατά ΠΑΣΟΚ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συμπλήρωσε πως και ο Νίκος Ανδρουλάκης συμπράττει με τη ΝΔ: «Θα το δούμε μεταεκλογικά ή μάλλον θα το βλέπαμε σε επίπεδο σύμπραξης αν έπαιρναν τα ποσοστά που ελπίζουν. Αλλά δεν πρόκειται να τα λάβουν, θα καταρρεύσουν».

Ερωτηθείσα για την εικόνα των δημοσκοπήσεων, σχολίασε: «Οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες. Δεν είδατε ότι άνοιξε η ιστορία στο Εθνικό Συμβούλιο;».

Για τα Τέμπη

Στη συνέχεια, έστρεψε τα πυρά της κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, για τις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών, χαρακτηρίζοντάς τον «ένα άχρηστο υλικό στην αποθήκη, που το ανέσυρε ο Μητσοτάκης, τον έκανε υπουργό Δικαιοσύνης και τον λουζόμαστε». «Να μας πει τώρα ποιος είναι για τα μπάζα, όταν το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου παραπέμπει τον Μητσοτάκη. Διότι υπάρχει βούλευμα που παραπέμπει το δεξί του χέρι, τον Τριαντόπουλο, ο οποίος ήταν εκεί για να μπαζώσει με εντολή Μητσοτάκη. Φυσικά, η παραπομπή του σημαίνει πάρα πολλά για τον Μητσοτάκη, γι' αυτό και σκούζουν. Δυστύχησε ο κόσμος της Θεσσαλίας και η ελληνική κοινωνία, και είναι ώρα να τελειώνουμε με όλους αυτούς», προσέθεσε.

Όσον αφορά τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών περί κατάρρευσης των επιχειρημάτων για ύπαρξη ξυλολίου και παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία, η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε: «Αυτή είναι η προπαγάνδα που επαναλαμβάνουν οι Γκέμπελς του κ. Μητσοτάκη και ο ίδιος. Γκεμπελικά ισχυρίζονται ότι κάτι κατέρρευσε, ενώ όχι μόνο δεν κατέρρευσε, αλλά ερευνάται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πορίσματα που εντοπίζουν αυτές τις ουσίες και το ξυλόλιο. Ποιος είπε ότι καταρρίφθηκε; Δεν επιμένω εγώ ότι υπήρχε ξυλόλιο, το λέει το Γενικό Χημείο του Κράτους, που είναι η επίσημη αρχή, και ο ΕΟΔΑΣΣΑΜ. Δεν είναι θεωρία, είναι επιστημονικό εύρημα που έχει καταγραφεί. Αυτά δεν διερευνήθηκαν. Όλος ο κόσμος βλέπει τη φωτιά και την ανάφλεξη. Αυτό δεν μπορούν, ό,τι και να κάνουν, να πουν ότι δεν έγινε. Επίσης, δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι κάθε φορά που συμβαίνει σύγκρουση τρένων υπάρχει τέτοιου είδους έκρηξη και ανάφλεξη, καθώς υπάρχουν άπειρα περιστατικά συγκρούσεων στα οποία δεν παρατηρείται αυτό το φαινόμενο».

«Εδώ υπάρχουν 27 νέοι άνθρωποι, παιδιά, τα οποία κάηκαν και για τα οποία δεν έχει καταγραφεί αιτία θανάτου. Αυτό το θέμα δεν μπορεί ούτε να θαφτεί, ούτε να μπαζωθεί, ούτε να μη διερευνηθεί. Και μέχρι στιγμής ποινικά δεν έχει διερευνηθεί, γεγονός που πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Γιατί όποια πέτρα κι αν σηκώσουμε, βρίσκουμε τον κ. Μητσοτάκη —είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε για τις παρακολουθήσεις, είτε για τη Βιολάντα, είτε για τον θάνατο Μαζωνάκη. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, βρίσκεις τον Μητσοτάκη, τους υπουργούς και τα στελέχη του», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για το αν ευθύνεται ο πρωθυπουργός και για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, απάντησε: «Ο Πλεύρης δεν ήταν σε συνεργασία με αυτούς τους γιατρούς; Τον Πλεύρη δεν τον καλύπτει αυτή τη στιγμή; Ακόμα υπουργός δεν είναι; Ή μήπως τον καθαίρεσε και δεν το πήραμε είδηση;».

Για την επίσκεψη Τσίπρα στον Άγιο Όρος

Τέλος, κληθείσα να σχολιάσει την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Νομίζω ότι γενικά η κοινωνία έχει υποστεί αρκετούς θεομπαίχτες. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους που είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά κάτι άλλο και είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις».

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