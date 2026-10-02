Καρυστιανού: "Υπάρχει κβαντική ιατρική, δεν υπάρχει εξειδίκευση" – "Νόμιμο το μηχάνημα, δεν θέλει άδεια"

Η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει ειδικότητα «κβαντικής ιατρού» και παρουσίασε τις θέσεις της για την κβαντική ιατρική και τον βιοσυντονισμό. Παράλληλα, ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον επαγγελματικό της χώρο, διαχώρισε την πλασμαφαίρεση από τις εναλλακτικές μεθόδους και άσκησε κριτική σε δημόσιες τοποθετήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη.







Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι δεν υπάρχει ειδικότητα «κβαντικής ιατρού» και παρουσίασε τη δική της προσέγγιση για την κβαντική ιατρική και τον βιοσυντονισμό.



Ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο ιατρείο της, κατά τον οποίο, όπως υποστήριξε, παρουσίασε τις πιστοποιήσεις των μηχανημάτων που διαθέτει.



Διαχώρισε την πλασμαφαίρεση από τις εναλλακτικές μεθόδους και άσκησε κριτική στον Άδωνι Γεωργιάδη για σχετικές δημόσιες τοποθετήσεις του.







Για τον όρο «κβαντική ιατρός», τον βιοσυντονισμό, την πλασμαφαίρεση και τον έλεγχο που, όπως ανέφερε, πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της μίλησε η Μαρία Καρυστιανού, το βράδυ της Πέμπτης (1/10), στην πρεμιέρα της νέας σεζόν του «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Με αφορμή τη δημόσια αντιπαράθεση που ακολούθησε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε για αναφορές που τη θέλουν να αυτοπροσδιορίζεται ως «κβαντική ιατρός», μίλησε για την «κβαντική ιατρική» και τον βιοσυντονισμό και διαχώρισε την πλασμαφαίρεση από τις εναλλακτικές μεθόδους.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, ενώ υποστήριξε ότι ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στον επαγγελματικό της χώρο δεν κατέδειξε πρόβλημα με τα μηχανήματα που διαθέτει.

Τι είπε για τον όρο «κβαντική ιατρός»



Αρχικά, η Μαρία Καρυστιανού ρωτήθηκε εάν υπάρχει ο όρος «κβαντική ιατρός» και εάν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα. «Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει, όμως, η κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει εξειδίκευση», απάντησε.

Στη συνέχεια εξήγησε τι εννοεί με τον όρο «κβαντική ιατρική», συνδέοντάς τον με τεχνολογικές εφαρμογές και ιατρικό εξοπλισμό. «Η κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά αφορά τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό. Το MRI έχει μέσα, δηλαδή, κβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι».

Σχετικά με τον βιοσυντονισμό, η Μαρία Καρυστιανού περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή της, λειτουργεί το σχετικό μηχάνημα και υποστήριξε ότι δεν απαιτείται άδεια για τη χρήση του.

«Είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσω συχνοτήτων. Δηλαδή, από τις συχνότητες που εκπέμπουν τα κύτταρα και οι ιστοί, να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Δεν είναι καθόλου επεμβατικό ούτε παρεμβατικό και γι’ αυτό δεν χρειάζεται άδεια», ανέφερε.

Ερωτηθείσα εάν θεωρεί τον βιοσυντονισμό διαγνωστικό μέσο, απάντησε: «Ακριβώς. Μόνο».

Για το εάν θεωρεί ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να επιβαρύνει τον οργανισμό, υποστήριξε: «Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση και καμία επικινδυνότητα».





Αναφερόμενη στην αδειοδότηση του εξοπλισμού, πρόσθεσε: «Όχι. Δεν απαιτείται. Υπάρχουν και κέντρα βιοσυντονισμού, ενώ το έχουν πάρα πολλές κλινικές Wellbeing και Longevity Medicine, το οποίο προωθεί ο κ. Γεωργιάδης. Χρησιμοποιούν βιοσυντονισμό».

Η Μαρία Καρυστιανού έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πλασμαφαίρεση, την οποία διαχώρισε από τον βιοσυντονισμό και τις εναλλακτικές πρακτικές.

«Εγώ, όμως, θα σας πω κάτι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς, στο μυαλό του υπουργού Υγείας της χώρας, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον βιοσυντονισμό, την εναλλακτική θεραπεία και τα λοιπά, είναι ένα ιατρικό μηχάνημα, μία ξεκάθαρα ιατρική πράξη, άρα με ενδεχόμενους κινδύνους, και μπορεί να συσχετιστεί με τον βιοσυντονισμό και με μία εναλλακτική θεραπεία».

Συνεχίζοντας, τόνισε: «Από εκεί ξεκίνησε, ότι η πλασμαφαίρεση ανέφερε ότι είναι μία εναλλακτική μέθοδος. Δεν είναι εναλλακτική μέθοδος η πλασμαφαίρεση και τέτοιες ανακρίβειες και αναλήθειες δεν επιτρέπεται να τις λέει ένας υπουργός Υγείας».

Η Μαρία Καρυστιανού γνωστοποίησε ακόμη ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον επαγγελματικό της χώρο και υποστήριξε ότι παρουσίασε στους ελεγκτές τις πιστοποιήσεις των μηχανημάτων.

«Χθες ελέγχθηκα, κύριε Χατζηνικολάου. Ήρθαν, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι. Ξέρετε, όμως, τι έμεινε; Έμεινε στον αέρα όλη η φασαρία».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και υποστήριξε ότι η δημόσια αναφορά στο πρόσωπό της είχε πολιτικό κίνητρο.

«Για να κλείσω λίγο το κομμάτι της θεσμικής εκτροπής από την πλευρά του κ. Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδης, λοιπόν, τη Δευτέρα, πριν μου έρθει ο έλεγχος και πριν ενημερωθώ ότι θα ελεγχθώ, ακούω το όνομά μου στην τηλεόραση. Και αναφέρει, μάλιστα, ότι είναι και άλλοι γιατροί μέσα. Ακούγοντάς το, λοιπόν, μου γεννήθηκε το εξής πρώτο ερώτημα: Ο υπουργός ενημερώνεται για όλα τα θέματα, για όλους τους πολίτες; Υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον για μένα προσωπικά; Πρώτον. Δεύτερον, δεν άκουσα το όνομα των άλλων ιατρών. Το δικό μου, όμως, αναφέρθηκε πολλάκις και, μάλιστα, με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς. 100% έχει πολιτικό κίνητρο. Ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος θα πρέπει, τώρα που ενημερώθηκε για τον έλεγχο —και ελπίζω αυτές τις μέρες να έχει ενημερωθεί ότι δεν χρειαζόταν άδεια το μηχάνημα του βιοσυντονισμού—, να ανακαλέσει και να αποκαταστήσει την αλήθεια».

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στη Ματίνα Παγώνη, ζητώντας να ανακαλέσει δημόσιες τοποθετήσεις της σχετικά με το συγκεκριμένο μηχάνημα.

«Όπως, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα το ίδιο να κάνει και η κυρία Παγώνη, η οποία ανέφερε επίσης την ανακρίβεια και την αναλήθεια ότι το μηχάνημα αυτό απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται. Δεν έχω κανένα παράνομο μηχάνημα. Είμαι μία έντιμη επαγγελματίας. Είμαι 16 χρόνια στον χώρο. Δεν έχω ούτε ένα πειθαρχικό. Έχω πολύ καλά σχόλια και ασκώ με πολύ μεγάλη αγάπη το επάγγελμά μου, το οποίο για μένα είναι λειτούργημα. Λοιπόν, η κυρία Παγώνη, η οποία υποτίθεται ότι εκπροσωπεί τους γιατρούς και όχι τον κ. Γεωργιάδη, θα πρέπει να αποκαταστήσει την αλήθεια. Και όταν ένας γιατρός δέχεται bullying για πολιτικούς λόγους, επίσης θα πρέπει να τιμά τη θέση της και να σταθεί με τον σωστό τρόπο».

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