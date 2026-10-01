Πολίτη: «Στον Γιώργο Μαζωνάκη έλειπε η οικογένειά του, νομίζω θα τα βρίσκανε»

Η Χριστίνα Πολίτη μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ότι πιστεύει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα τα έβρισκε με τους συγγενείς του αν δεν είχε φύγει τόσο ξαφνικά και άδικα από τη ζωή.

«Με τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν ήμασταν αυτοκόλλητοι. Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε πάντα μια τρομερά ζεστή σχέση, πιο πολύ φιλική. Τον έβλεπα πιο πολύ φιλικά από καλλιτέχνη», είπε αρχικά.

«Νομίζω ότι έτυχε κάπως και του στάθηκα σε δύο, τρία κομβικά σημεία της ζωής του, γιατί όντως είχε πάρα πολλούς φίλους και είχε ανθρώπους που ο ίδιος τους άφηνε, δεν τους άφηνε να μπαίνουν και να βγαίνουν στη ζωή του. Δηλαδή εκείνος χειριζόταν το πόσο κοντά θα έρθει με κάποιον. Είχε απόλυτο έλεγχο, οπότε δεν μπορώ να πω ότι ήταν ο αυτοκόλλητός μου, αλλά ήταν σίγουρα ο άνθρωπος που ήξερε ότι πάντα θα σηκώσω το τηλέφωνο, πάντα θα είμαι εκεί και με καλό, ξέρεις. Δηλαδή είχαμε και ειδικά φέτος είχαμε φτάσει τη σχέση μας σε ένα υπέροχο σημείο. Έχω τα ωραιότερα μηνύματα και χαίρομαι πάρα πολύ που πραγματικά δεν έχω κάτι που δεν του είπα. Και αν δεις και ακόμα και στο Instagram τον έχω αποθεώσει και έχω γράψει πριν όλα όσα ήθελα γι’ αυτόν και είχαμε φτάσει σε πολύ καλό σημείο. Κατάλαβες; Δηλαδή ενώ μου λείπει τρομερά και που δεν θα τον ξαναδώ και δεν θα ξανακούσω τη φωνή του και τα αστεία του και όλα, δεν έχω κάτι να μην του έχω πει», πρόσθεσε

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