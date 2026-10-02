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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Τον έπιασαν με μισό κιλό χασίς στο σπίτι

συλληψη
clock 09:20 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη σύλληψη ενός 53χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί στον Καρτερό, έπειτα από τον εντοπισμό ποσότητας κάνναβης στην κατοχή του.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε σωματικό έλεγχο στον 53χρονο, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης.

ναρκωτικα

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά περίπου μισό κιλό κάνναβης, χρηματικό ποσό ύψους 1.500 ευρώ, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

ναρκωτικα

Ο 53χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες Αρχές.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Στο πλαίσιο των δράσεων και του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την πάταξη του φαινομένου της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, χθες (01.10.2026) πρωινές ώρες οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκε 53χρονος ημεδαπός έξω από επιχείρηση ιδιοκτησίας του σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου και ακολούθησε έλεγχος  στον ίδιο  και έρευνα στην οικία του.    

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

539,4 γραμμάρια κάνναβης

Ζυγαριά ακριβείας

Χρηματικό ποσό 1.450 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

Κινητό τηλέφωνο

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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