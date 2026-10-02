Ηράκλειο: Τον έπιασαν με μισό κιλό χασίς στο σπίτι

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στη σύλληψη ενός 53χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί στον Καρτερό, έπειτα από τον εντοπισμό ποσότητας κάνναβης στην κατοχή του.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε σωματικό έλεγχο στον 53χρονο, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης.

Image

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά περίπου μισό κιλό κάνναβης, χρηματικό ποσό ύψους 1.500 ευρώ, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Image

Ο 53χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες Αρχές.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Στο πλαίσιο των δράσεων και του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την πάταξη του φαινομένου της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, χθες (01.10.2026) πρωινές ώρες οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκε 53χρονος ημεδαπός έξω από επιχείρηση ιδιοκτησίας του σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου και ακολούθησε έλεγχος στον ίδιο και έρευνα στην οικία του.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

539,4 γραμμάρια κάνναβης

Ζυγαριά ακριβείας

Χρηματικό ποσό 1.450 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

Κινητό τηλέφωνο

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Νέα επιδείνωση του καιρού - Έρχονται έντονα φαινόμενα

Κρήτη: Βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία - Ένας νεκρός και φόβοι για νέες ισχυρές πλημμύρες

Ρέματα Γιόφυρου - Ξηροπόταμου: - Πολιτική Προστασία της... τελευταίας στιγμής!