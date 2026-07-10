Tα ζώδια της Παρασκεής

Τα ζώδια της Παρασκευής

Κριός



Κριέ μου, τα οικονομικά σήμερα μπαίνουν σε μια σειρά πιο εύκολα και νιώθεις πως μπορείς να τα χειριστείς και να τα ξεκαθαρίσεις πιο εύκολα. Παράλληλα, παρατηρείς κάποιες καταστάσεις τόσο μέσα στο σπίτι όσο και καθαρά προσωπικές σου και αντιλαμβάνεσαι πως με ήρεμες κινήσεις δημιουργούνται ευκαιρίες για να λυθούν και να χαλαρώσεις από την πίεση που σου δημιουργούν. Αν είσαι σε φάση που ψάχνεις σπίτι, κάτι καλό βγαίνει σήμερα. Το ενδιαφέρον σου όμως περιστρέφεται και γύρω από τα της δουλειάς, καθώς νιώθεις πως κάποια πράγματα δεν προχωρούν άλλο.

Ταύρος



Ταύρε μου, τα πράγματα σήμερα ηρεμούν αρκετά κι εσύ νιώθεις πιο εύκολο το να κάνεις αυτά που θέλεις πιο άνετα. Από το πρωί, υπάρχουν κάποιες επαφές και συναντήσεις που θα σου επιτρέψουν να εκμεταλλευτείς ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Παράλληλα, υπάρχουν κάποια καρμικά κομμάτια στα προσωπικά που έρχονται ξανά στο προσκήνιο και βλέπεις πως υπάρχουν εκκρεμότητες που ίσως είναι η στιγμή να κλείσουν. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις υπάρχουν ιδέες που σου αρέσουν και μπορεί να είναι αρκετά βοηθητικές για τα πλάνα σου.

Δίδυμοι



Σήμερα, Δίδυμέ μου, παρακολουθώντας από απόσταση τα πράγματα νιώθεις πως χρειάζεται να εστιάσεις περισσότερο μέσα στη μέρα σε πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις ασφαλής και σου προσφέρουν την άνεση σε κινήσεις για να οργανώσεις καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα, είναι σημαντικό να μην κινηθείς παρορμητικά και έντονα, αλλά να λειτουργήσεις με τρόπο που θα σε βοηθήσει να στρώσεις καταστάσεις και να δημιουργήσεις ευκαιρίες, τόσο στα οικονομικά όσο και για σημαντικές επαφές στη δουλειά. Κύκλοι κλείνουν και κάποια καρμικά κομμάτια έρχονται στο προσκήνιο.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, με μια πολύ καλύτερη διάθεση σήμερα οργανώνεις να συναντηθείς με φίλους, να περάσεις καλά και να ασχοληθείς με πιο δημιουργικά πράγματα που θα σου δώσουν την ευκαιρία να εκφραστείς μέσα από αυτά, αλλά και αν διευρύνεις τα ενδιαφέροντα και τους ορίζοντές σου. Από το πρωί υπάρχουν κάποια θέματα που σκέφτεσαι περισσότερο και αντιλαμβάνεσαι πως ήρθε η ώρα να κλείσουν, να ολοκληρωθούν, μιας και ο απολογισμός που κάνεις αυτές τις μέρες δίνει τέτοια σημάδια. Δεν έχεις διάθεση να το κάνεις με εντάσεις, αλλά ξεκαθαρίζοντας τη θέση σου, με ηρεμία και σιγουριά.

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Λέων



Λέοντά μου, σήμερα στη δουλειά τα πράγματα χαλαρώνουν από τη μία κι εσύ μπορείς να ανταπεξέλθεις και να συγκεντρωθείς καλύτερα σε πλάνα που έχεις. Υπάρχει μια βοήθεια και μια στήριξη που αντιλαμβάνεσαι και φαίνεται να εκτιμάς ιδιαίτερα, χωρίς να χρειαστεί να αποκαλύψεις ότι ξέρεις από πού προέρχεται. Παράλληλα, παρασκηνιακές συζητήσεις που γίνονται φαίνεται να δημιουργούν επιπλέον προοπτικές για να κλείσεις κάποιες δουλειές παρακάτω. Υπάρχουν, όμως και οικονομικές υποχρεώσεις που θα χρειαστεί να δρομολογήσεις για κλείσιμο και να βεβαιωθείς πως μπορείς να προχωρήσεις με περισσότερη ασφάλεια.

Παρθένος



Σήμερα, Παρθένε μου, αυτή η θετική σκέψη και προσέγγιση στα πράγματα παραμένει και ενεργοποιεί σημαντικά την κοινωνικότητά σου. Από το πρωί, υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα και μια διάθεση να βρεθείς με φίλους, ιδίως όσους έχεις να δεις καιρό, αλλά και να ασχοληθείς με πράγματα και ενδιαφέρονται που έχουν να σου προσφέρουν κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό. Είναι μια ωραία μέρα για να δεις για ένα ταξιδάκι που θέλεις να κάνεις. πέρα από αυτά, σήμερα κορυφώνεται ίσως αυτή η αίσθηση πως κάποια πράγματα χρειάζεται να αλλάξουν. Σα να έφτασαν σε ένα τέλμα.

Ζυγός



Ζυγέ μου, οι βαθιές κι έντονες σκέψεις παραμένουν, όμως φαίνεται να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμες σήμερα. Υπάρχει η αίσθηση πως πλέον κάποια κομμάτια έχουν έρθει στο τέλος τους και ήρθε η στιγμή να κινηθείς ίσως προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Από το πρωί, υπάρχει μια ευκολία στο να επικοινωνήσεις αυτό που θέλεις, ιδιαίτερα στο κομμάτι της δουλειάς και να πάρεις τη βοήθεια και τη στήριξη που χρειάζεται εξίσου άνετα. Σα να αναγνωρίζεται αυτό που κάνεις και η επιβεβαίωση που παίρνεις σου κάνει καλό. Παράλληλα, υπάρχουν και κάποιες θετικές εξελίξεις, ιδίως αν είσαι σε φάση που ψάχνεις δουλειά.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, οι τόνοι με τους απέναντι πέφτουν σημαντικά και εσύ εστιάζεις στο να βρεις και να διατηρήσεις τις ισορροπίες, χωρίς να αφήσεις το οτιδήποτε να σε ταράξει ή να σε βάλει στη διαδικασία να απαντήσεις. Είναι μια μέρα που βλέπεις τα πράγματα με περισσότερη αισιοδοξία και μέσα από συζητήσεις αντιλαμβάνεσαι καλύτερα κάποια ζητήματα. Ανοίγει το πεδίο και βλέπεις με πιο ευρύ φάσμα τα πράγματα. Μέσα στην παρέα και στα προσωπικά σου ένας κύκλος ολοκληρώνεται και μέσα από συζητήσεις βρίσκονται λύσεις.

Τοξότης



Σήμερα, Τοξότη μου, το πρόγραμμα βγαίνει πιο χαλαρά και όλες οι δουλειές φαίνεται να τακτοποιούνται άμεσα και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Από το πρωί, μπαίνεις στη διαδικασία να ξεκαθαρίσεις και να τακτοποιήσεις οικονομικά θέματα που τρέχουν και η βοήθεια που δέχεσαι στο να τα δεις καλύτερα, αλλά και να τα δρομολογήσεις είναι πολύ σημαντική. Παράλληλα, υπάρχουν και κάποιες επαγγελματικές επαφές μέσα στη μέρα που αφορούν οικονομικά ζητήματα. Επαγγελματικά, σήμερα νιώθεις πως κάτι έχει κάνει τον κύκλο του και υπάρχει μια ανάγκη για αλλαγή. Που θα σε βοηθήσει να προβληθείς ίσως περισσότερο.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, με αυτό το ωραίο μουντ που έχεις από χτες παραμένεις και σήμερα. Ο τρόπος σου γλυκαίνει αρκετά και είναι μια καλή ευκαιρία να κάνεις συζητήσεις με τους απέναντι, συνεργάτες και σχέση, για το πώς μπορούν να βελτιωθούν κάποια πράγματα, ώστε να προχωρήσουν παρακάτω. Κάποιες συζητήσεις επαναφέρουν ζητήματα, τα οποία όμως μπορούν να λυθούν πιο εύκολα, βάση της καλής διάθεσης που δείχνεις κι εσύ. Ωστόσο, παρατηρείς και διαφορές στον τρόπο που προσεγγίζετε κάποια θέματα και αυτό μπορεί εύκολα να φέρει επιπλέον σκέψεις.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, με τους τόνους να ηρεμούν αρκετά και το κλίμα στο σπίτι να είναι αρκετά χαλαρό και ήπιο, εστιάζεις στο να τακτοποιήσεις το χώρο σου, αλλά και να δεις κάποια προσωπικά ζητήματα πιο προσεκτικά, θέλοντας να τα λύσεις. Από το πρωί, τα του προγράμματος ρολάρουν καλά και η υποστήριξη που υπάρχει είτε στη δουλειά είτε από το σπίτι είναι πολύ σημαντικό να κινηθείς με ηρεμία και πιο ξεκάθαρο μυαλό, βρίσκοντας εύκολα λύσεις. Αυτό θα βοηθήσει να διαχειριστείς ψύχραιμα και καταστάσεις που τραβάνε καιρό και σε πιέζουν ψυχολογικά.

Ιχθύς



Σήμερα, Ιχθύ μου, τα πράγματα είναι πιο ήρεμα και ο τρόπος που τα σκέφτεσαι φαίνεται να δημιουργεί κάποια ανοίγματα εκεί που δεν το περίμενες. Το ότι εστιάζεις στα θετικά σε βοηθά να πάρεις αποφάσεις και να καταλάβεις πως κάποιες καταστάσεις δεν τραβάνε άλλο. Υπάρχουν πράγματα που επανέρχονται στο προσκήνιο και κεντρίζουν πάλι το ενδιαφέρον σου, Παράλληλα, φλερτάρεις και απολαμβάνεις το όλο κλίμα που δημιουργείται, ενώ δε διστάζεις να ανοιχτείς περισσότερο. Και στη δουλειά κινείσαι με μεγαλύτερη άνεση και αρκετά λιγότερη πίεση.