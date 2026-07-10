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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Στο πεζοδρόμιο το "σπίτι" άστεγου στο κέντρο – Έκκληση για παρέμβαση

ΑΣΤΕΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ
clock 08:24 | 10/07/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Έντονο προβληματισμό προκαλεί η εικόνα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη συμβολή της οδού Μονής Καρδιωτίσσης με τη λεωφόρο Καλοκαιρινού, στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου ένας άστεγος έχει εγκαταστήσει το πρόχειρο κατάλυμά του πάνω στο πεζοδρόμιο.

Την κατάσταση αναδεικνύει επιστολή αναγνώστη προς το ekriti.gr στην οποία επισημαίνεται ότι ο άνθρωπος διαμένει στο συγκεκριμένο σημείο εδώ και αρκετές ημέρες, έχοντας μεταφέρει εκεί προσωπικά του αντικείμενα, έπιπλα και είδη πρώτης ανάγκης.

Ο αναγνώστης εκφράζει την άποψη ότι απαιτείται παρέμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, όχι μόνο επειδή η εικόνα δημιουργεί προβληματισμό σε κατοίκους και διερχόμενους, αλλά κυρίως προκειμένου ο άστεγος να βρεθεί σε έναν ασφαλή και αξιοπρεπή χώρο φιλοξενίας.

ΑΣΤΕΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «δεν είναι μια καλή εικόνα ούτε για τον κόσμο που περνά ούτε για τον άνθρωπο που ζει εκεί», υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την εικόνα της πόλης, αλλά και την ανάγκη στήριξης ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση.

Μάλιστα, σημειώνει ότι σε λίγες ημέρες πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την προσέλευση πιστών στην περιοχή.

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