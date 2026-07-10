Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωί της Παρασκευής (10/7) επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις της 1ης Ιούλιου σε σπίτια στελεχών της ΝΔ που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα.

Σύμφωνα με το protοhema.gr, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, με τις δύο από τις συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε Χανιά και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και οικήματα στο πλαίσιο της επιχείρησης της Αντιτρομοκρατικής.

Το χρονικό των εμπρηστικών επιθέσεων

Υπενθυμίζεται πως, τρεις επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, στόχος εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια έγιναν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Στην πυλωτή οικοδομής στην οδός Γραβιάς 20 στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 04.30 τα ξημερώματα, σε δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα. Δευτερόλεπτα αργότερα οι φλόγες και οι πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν την πολυκατοικία. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο με εκτεταμένα εγκαύματα στο 80% της σωματικής επιφάνειας, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή.

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