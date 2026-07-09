ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ : Στον τελικό των 200μ ύπτιο ο Πετράκης-4ος στα 1500μ ελεύθερο ο Χουρδάκης

Τα κατάφερε ο Γιάννης Πετράκης κάνοντας την καλύτερη κούρσα της καριέρας του και προκρίθηκε στον τελικό των 200μ ύπτιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης εφήβων/νεανίδων που συνεχίζεται στο Μόναχο.

Ήταν καταπληκτικός στην 1η ημιτελική σειρά, όλα του πήγαν κατ’ ευχήν, τερμάτισε στη 2η θέση με 2:00.38 και πήρε απευθείας την πρόκριση για τον τελικό (σήμερα Παρασκευή 10/7 στις 19.54). Πέρασε ως 5ος συνολικά.

Η επίδοση του αθλητή του Π Φαλήρου και Αργοναυτών αποτελεί ατομικό ρεκόρ καθώς είχε 2:01.12 από τις 28/3/2026. Φλερτάρει πολύ έντονα να «σπάσει» το φράγμα των δύο λεπτών…

Στη σειρά του έχασε μετά από μεγάλη μάχη μόνο από τον Λιθουανό, Ντομινίκ Γκρουντίνσκις 2:00.25 ενώ τρίτος ακολούθησε (και εν τέλει προκρίθηκε) ο Τούρκος, Ουτκού Ουλουτσάν 2:00.64.

Στη 2η σειρά δυο κολυμβητές έκαναν χρόνος κάτω από τα 2:00.00: ο Πολωνός, Ματέους Μπιενκόφσκι 1:58.51 και ο Γερμανός, Μίτγια Μπάουερ 1:59.87.

Στον τελικό των 1500μ ελεύθερο ο Κωνσταντής Χουρδάκης (Ολυμπιακός,Τρίτωνας)«διέλυσε» το ατομικό του ρεκόρ. Ταξίδεψε με 15:18.58 (19/12/25) και τερμάτισε σε 15:15.34. Χρόνος που δεν ήταν όμως ικανός να του χαρίσει ένα μετάλλιο, μια θέση στο βάθρο. Έμεινε τέταρτος καθώς ο 3ος, ο Γάλλος Αντριάν Εσπριό τερμάτισε σε 15:12.48.