Στους δρόμους οι εργαζόμενοι του Βενιζελείου – Αντιδρούν στη συνταγματική αναθεώρηση

Η πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 14 Ιουλίου, με την τοπική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Ηράκλειο να πραγματοποιείται στην Πλατεία Λιονταριών. Στην πανελλαδική στάση εργασίας συμμετέχει και το Σωματείο Εργαζομένων του Βενιζελείου Νοσοκομείου και καλεί τους εργαζόμενους, να συμμετάσχουν αντιδρώντας στη σχεδιαζόμενη συνταγματική αναθεώρηση.

Όπως υποστηρίζει, οι προτεινόμενες αλλαγές απειλούν τη μονιμότητα στο Δημόσιο, ενισχύουν τις ελαστικές μορφές εργασίας και την υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ. Παράλληλα, διεκδικεί μόνιμες προσλήψεις, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, αυξήσεις μισθών, ενίσχυση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, καθώς και τη διατήρηση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Αναλυτικά:

Η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στη στάση εργασίας και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη 14 Ιουλίου, στο πλαίσιο της πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ ενάντια στη σχεδιαζόμενη συνταγματική αναθεώρηση.

Η κυβέρνηση επιχειρεί, μέσα στο κατακαλόκαιρο, να ανοίξει τον δρόμο για βαθύτερες αντιλαϊκές ανατροπές: να αμφισβητήσει τη μονιμότητα στο Δημόσιο, να επιβάλει νέους δημοσιονομικούς περιορισμούς στις κοινωνικές δαπάνες, να ενισχύσει την εμπορευματοποίηση της Παιδείας και να θωρακίσει συνταγματικά πολιτικές που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες του λαού ως «κόστος».

Για τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία οι συνέπειες είναι συγκεκριμένες και επικίνδυνες.

Σε ένα ΕΣΥ που ήδη λειτουργεί στα όριά του, με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, συνεχείς μετακινήσεις, εντατικοποίηση της εργασίας και υποχρηματοδότηση, η άρση της μονιμότητας και η γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας δε θα λύσουν κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια, θα ενισχύσουν τις ιδιωτικοποιήσεις και θα υποβαθμίσουν ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Δεν αποδεχόμαστε ένα Δημόσιο με εργαζόμενους διαρκώς υπό την απειλή της απόλυσης και με νοσοκομεία που θα λειτουργούν με τη λογική του κόστους και του κέρδους. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του λαού σε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία και το δικαίωμα των εργαζομένων σε μόνιμη και αξιοπρεπή εργασία.

Διεκδικούμε:

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία.

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη δημόσια Υγεία.

Αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Όχι στην αναθεώρηση διατάξεων που υπονομεύουν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.

Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία για όλο τον λαό.

Δε θα επιτρέψουμε να πληρώσουν ξανά οι εργαζόμενοι και η κοινωνία το κόστος των πολιτικών τους.

Η απάντηση είναι η συλλογική δράση και ο αγώνας.

Όλοι στη στάση εργασίας.



Όλοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στις 11:30, στα Λιοντάρια.

Η μαζική συμμετοχή είναι η δύναμή μας.

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