Στον ΟΦΗ μέχρι το 2028 ο Σιέλης

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Και με την βούλα ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ είναι ο Χρίστος Σιέλης με τον διεθνή ποδοσφαιριστή ν’ αποτελεί το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα των Κυπελλούχων Ελλάδας, μετά τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο 26χρονος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 και μπαίνει αμέσως στην προετοιμασία του ΟΦΗ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

"Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς ποδοσφαιριστή, Χρίστου Σιέλη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας διάρκειας δυο ετών.

Ο 26χρονος αμυντικός, γεννημένος στην Κύπρο στις 2 Φεβρουαρίου 2000, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα σε ακαδημίες αγγλικών ομάδων, μεταξύ των οποίων αυτή της Arsenal.

Έχει φορέσει τα χρώματα των ΑΠΟΕΛ (35 συμμετοχές, εκ των οποίων οι τρεις στην προκριματική φάση του Europa League) και Levski Sofia (13 συμμετοχές), ενώ τον Ιανουάριο του 2022 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Βόλου ΝΠΣ (62 συμμετοχές).

Τελευταίος, χρονικά, σταθμός της καριέρας του, όπου αγωνίστηκε τα τελευταία δυο χρόνια, ήταν ο Παναιτωλικός (60 συμμετοχές).

Μετρά 14 συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών της Κύπρου, έχοντας χριστεί διεθνής και με τις μικρότερες ηλικιακές ομάδες.

Χρίστο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!"