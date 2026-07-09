Περιφέρεια Κρήτης: Ένταξη 36 επιχειρήσεων σε πρόγραμμα ενίσχυσης εξωστρέφειας

Την απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Το έργο στοχεύει στην ουσιαστική στήριξη της επιχειρηματικότητας και την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική αγορά.

Η απόφαση αφορά την πρόσκληση της Δράσης 1.3.1.1 με τίτλο «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης». Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης, εντάσσονται στο πρόγραμμα και χρηματοδοτούνται 36 επιχειρήσεις (και αντίστοιχα έργα) του νησιού. Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της δράσης αγγίζει το 1.300.000 ευρώ.

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Αναφερόμενος στη νέα απόφαση χρηματοδότησης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε: «Για την Περιφέρεια Κρήτης, η στήριξη της κρητικής επιχειρηματικότητας αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς πόρους του Προ-γράμματος "Κρήτη 2021-2027", διαθέτουμε 1,3 εκατ. ευρώ σε 36 μικρομεσαίες επιχειρή-σεις του νησιού μας. Στόχος μας είναι να τους παρέχουμε τα απαραίτητα εφόδια προκειμέ-νου να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους, να συμμετάσχουν σε εγχώριες και διεθνείς εκθέ-σεις και να προβάλουν τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στις αγορές. Ε-πενδύουμε σταθερά στην τοπική οικονομία, στηρίζουμε τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και προωθούμε έμπρακτα την ανάπτυξη».

Οι ενταγμένες πράξεις των δικαιούχων επιχειρήσεων συγχρηματοδοτούνται από το Ευρω-παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027.

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