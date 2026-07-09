Γαλανοπούλου: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο που προκάλεσε ανησυχία

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Στο νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» βρέθηκε η ηθοποιός Άβα Γαλανοπούλου και το έκανε γνωστό ο γιατρός της. Η φωτογραφία αυτή προκάλεσε αρχικά ανησυχία, αλλά επειδή η ηθοποιός ποζάρει δίπλα του χαμογελαστή, οι συγγενείς και φίλοι της καθησυχάστηκαν.

«Με τη συμπαθέστατη φίλη ηθοποιό Άβα Γαλανοπούλου (50-50, Λατρεμένοι Γείτονες κ.ά.) στον φιλόξενο χώρο του ΕΝΗC», έγραψε χαρακτηριστικά.

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