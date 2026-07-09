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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Με Κριμίλη στη National League 2 ο Ηρόδοτος

κριμιλησ
clock 14:32 | 09/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Tην ανανέωση της συνεργασίας του με τον προπονητή της ανδρικής ομάδας Χριστόφορο Κριμίλη για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ανακοίνωσε ο μπασκετικός Ηρόδοτος.

“Την περασμένη σεζόν, ο Coach Κριμιλής οδήγησε την ομάδα μας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και στην ιστορική άνοδο στη National League 2, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την ποιότητα της δουλειάς του και τη φιλοσοφία που πρεσβεύουμε ως ομάδα.

Με κοινό όραμα, συνέπεια και διάθεση για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες, συνεχίζουμε μαζί το ταξίδι μας στις εθνικές κατηγορίες.

Coach, σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη νέα αγωνιστική χρονιά”, αναφέρει η ανάρτηση των πρωταθλητών Κρήτης.

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