Μετακομίζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Γιώργος Γιακουμάκης

Ο Γιώργος Γιακουμάκης βρίσκεται πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Αΐν, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Μεξικανός δημοσιογράφος Αντριάν Εσπάρσα Οτέα.

Όπως αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στο X, ο διεθνής επιθετικός αναμένεται σύντομα να ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο.

Την ίδια στιγμή, η Κρουζ Αζούλ, στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, έχει συμφωνήσει να διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης, ώστε να επωφεληθεί οικονομικά από ενδεχόμενη μελλοντική του μεταγραφή. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιακουμάκης αγωνίστηκε την περασμένη περίοδο ως δανεικός στον ΠΑΟΚ, με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης να επιλέγει τελικά να μην κάνει χρήση της οψιόν αγοράς που είχε συμφωνηθεί.