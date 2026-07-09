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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μετακομίζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Γιώργος Γιακουμάκης

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
clock 14:29 | 09/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιώργος Γιακουμάκης βρίσκεται πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Αΐν, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Μεξικανός δημοσιογράφος Αντριάν Εσπάρσα Οτέα.

Όπως αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στο X, ο διεθνής επιθετικός αναμένεται σύντομα να ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο.

Την ίδια στιγμή, η Κρουζ Αζούλ, στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, έχει συμφωνήσει να διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης, ώστε να επωφεληθεί οικονομικά από ενδεχόμενη μελλοντική του μεταγραφή. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιακουμάκης αγωνίστηκε την περασμένη περίοδο ως δανεικός στον ΠΑΟΚ, με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης να επιλέγει τελικά να μην κάνει χρήση της οψιόν αγοράς που είχε συμφωνηθεί.

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Γιώργος Γιακουμάκης
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