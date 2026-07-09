ΠΕΜ.09 Ιου 2026 15:20
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Αναγκαστική προσγείωση F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας - Καλά στην υγεία του ο πιλότος

μαχητικό αεροσκάφος
clock 14:51 | 09/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μαχητικό F-16 στη Ζάκυνθο, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, το μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση, όταν παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο που είναι αυτό της Ζακύνθου.

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μαχητικό F-16 στη Ζάκυνθο

O χειριστής του μαχητικού είναι καλά στην υγεία του. Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε, στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τυχόν επεισόδιο με φωτιά, ενώ στο σημείο έριξαν και προληπτικά ειδικούς αφρούς για να μην υπάρξει εξάπλωση σε περίπτωση φωτιάς.

(Φωτογραφία κειμένου: protothema.gr)

Διαβάστε επίσης 

Η στιγμή της έκρηξης στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο (βίντεο)

Άργος: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τους πυροβολισμούς των αστυνομικών στον 20χρονο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ζάκυνθος Αεροσκάφος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis