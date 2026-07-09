Ζάκυνθος: Αναγκαστική προσγείωση F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας - Καλά στην υγεία του ο πιλότος

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Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μαχητικό F-16 στη Ζάκυνθο, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, το μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και συμμετείχε σε άσκηση, όταν παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο που είναι αυτό της Ζακύνθου.

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O χειριστής του μαχητικού είναι καλά στην υγεία του. Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε, στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τυχόν επεισόδιο με φωτιά, ενώ στο σημείο έριξαν και προληπτικά ειδικούς αφρούς για να μην υπάρξει εξάπλωση σε περίπτωση φωτιάς.

(Φωτογραφία κειμένου: protothema.gr)

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