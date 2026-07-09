Ηράκλειο: «Βροχή» καταγγελιών για τον ΔΕΔΔΗΕ - Περιμένουν μήνες για σύνδεση ρεύματος

Μπαράζ καταγγελιών από πολίτες στον νομό Ηρακλείου φτάνει στο Ράδιο Κρήτη για τις μεγάλες καθυστερήσεις του ΔΕΔΔΗΕ στην ολοκλήρωση διαδικασιών που αφορούν νέες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος.

Πολίτες καταγγέλλουν ότι, ενώ έχουν ακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έχουν πληρώσει μηχανικούς, ηλεκτρολόγους και παράβολα, τελικά βρίσκονται αντιμέτωποι με νέα έξοδα και νέα ταλαιπωρία, καθώς λόγω της καθυστέρησης του ΔΕΔΔΗΕ λήγουν οι προθεσμίες και αναγκάζονται να επαναλάβουν διαδικασίες που έχουν ήδη ολοκληρώσει.

Δεν βρίσκουν αρμόδιο για να επικοινωνήσουν

Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα που καταγγέλλουν οι πολίτες είναι η αδυναμία επικοινωνίας με κάποιον αρμόδιο που μπορεί να δώσει λύση. Όπως αναφέρουν, παρά τα επανειλημμένα τηλεφωνήματα και τις προσπάθειες επικοινωνίας, δεν καταφέρνουν να μιλήσουν με υπεύθυνο, αλλά περιορίζονται σε απλές καταγραφές αιτημάτων με την απάντηση «θα ενημερωθεί ο προϊστάμενος και θα υπάρξει επικοινωνία», χωρίς όμως να υπάρξει επίλυση του προβλήματος.

Όπως κατήγγειλε πολίτης στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανώλη Αργυράκη περιμένει εδώ και ενάμιση χρόνο για εξυπηρέτηση, αφού έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και έχει καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όμως λόγω της καθυστέρησης του ΔΕΔΔΗΕ αναγκάστηκε να επαναλάβει τη διαδικασία για δεύτερη φορά.

Ο ίδιος έχει δύο σπίτια χωρίς ρολόι ηλεκτρικού ρεύματος. Το ένα το χρειάζεται για ιδιοκατοίκηση και το άλλο για να το ενοικιάσει, όμως και τα δύο παραμένουν κλειστά, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Η δεύτερη καταγγελία αφορά πολίτη που βρίσκεται σε οικονομική πίεση λόγω της καθυστέρησης. Ο συγκεκριμένος πολίτης ζει σήμερα σε σπίτι με ενοίκιο, ενώ πήρε τραπεζικό δάνειο για να κατασκευάσει τη δική του κατοικία. Παρότι το σπίτι είναι έτοιμο, δεν μπορεί ακόμη να εγκατασταθεί, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Το αποτέλεσμα είναι να αναγκάζεται να πληρώνει ταυτόχρονα και το ενοίκιο της κατοικίας όπου μένει και τη δόση του τραπεζικού δανείου για το νέο του σπίτι.

Η τρίτη καταγγελία αφορά πολίτη που αναγκάστηκε να πληρώσει ξανά για τα ίδια δικαιολογητικά. Όπως ανέφερε, είχε προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη νέα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, είχε πληρώσει μηχανικούς, ηλεκτρολόγους και παράβολα, με το συνολικό κόστος να φτάνει περίπου τα 500 ευρώ. Ωστόσο, εξαιτίας της καθυστέρησης του ΔΕΔΔΗΕ, πέρασε το χρονικό όριο ισχύος των δικαιολογητικών και πλέον χρειάστηκε να επαναλάβει τη διαδικασία και να πληρώσει ξανά για έγγραφα και υπηρεσίες που είχε ήδη εξασφαλίσει. Για την υπόθεση αυτή, όπως αναφέρει, απευθύνθηκε και στον Συνήγορο του Καταναλωτή καταθέτοντας σχετική καταγγελία.

Ζητούν λύσεις

Οι καταγγελίες πολιτών από τον νομό Ηρακλείου που φτάνουν στο Ράδιο Κρήτη κάνουν λόγο για ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, το οποίο προκαλεί οικονομική επιβάρυνση, πολύμηνη αναμονή και αδυναμία ολοκλήρωσης βασικών διαδικασιών.

Οι πολίτες ζητούν ταχύτερη εξυπηρέτηση, ουσιαστική επικοινωνία με αρμόδιους και λύσεις ώστε να μην επιβαρύνονται οικονομικά για καθυστερήσεις που, όπως καταγγέλλουν, δεν οφείλονται σε δική τους ευθύνη.

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