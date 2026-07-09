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ΚΡΗΤΗ

Τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Προσπάθησε να αποφύγει την σύγκρουση και έπεσε στο δρόμο

ΕΚΑΒ
clock 10:19 | 09/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στον Άγιο Νικόλαο, στο τμήμα μεταξύ των δύο κόμβων της πόλης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού δικύκλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο με οδηγό ηλικιωμένο άνδρα επιχείρησε να εισέλθει στον ΒΟΑΚ από παράδρομο χωρίς να αντιληφθεί τη διερχόμενη μοτοσικλέτα.

Ο δικυκλιστής προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση, έκανε ελιγμό και κατέληξε να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες, πέφτοντας στο οδόστρωμα.

τροχαιο με μηχανή

(Φωτογραφια από fonien.gr)

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

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Τροχαίο Ατύχημα Αγιος Νικόλαος Εκαβ Βοακ
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