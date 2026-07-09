ΕΝΦΙΑ: Τι αλλάζει για τον υπολογισμό του φόρου και από πότε

Μεγάλες αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο έναν πιο δίκαιο και ακριβή προσδιορισμό του φόρου ακινήτων.

Η νέα ρύθμιση επιχειρεί να διορθώσει περιπτώσεις ιδιοκτητών που μέχρι σήμερα φορολογούνταν για περισσότερα τετραγωνικά από αυτά που διαθέτει στην πραγματικότητα το ακίνητό τους. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται ένας πιο αντικειμενικός υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ, βασισμένος στα πραγματικά δεδομένα κάθε ιδιοκτησίας.

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ

Από το 2027, ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη και την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, ώστε ο φόρος να αντανακλά την πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων.

Σήμερα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται προέρχονται από το Κτηματολόγιο, τον τίτλο κτήσης ή την οικοδομική άδεια. Εάν η πραγματική επιφάνεια ενός ακινήτου είναι μεγαλύτερη από αυτή που αναγράφεται σε αυτά τα έγγραφα ή έχει αλλάξει η χρήση του, τότε ο φόρος υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια και χρήση.

Με τη νέα διάταξη, για τα κτίσματα που διαθέτουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, εφόσον η πραγματική επιφάνεια είναι μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα, θα λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια που προκύπτει από την Ταυτότητα Κτιρίου.

Επιπλέον, οι δηλώσεις Ε9, οι πράξεις προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ και τα πιστοποιητικά που έχουν ήδη εκδοθεί δεν θα θεωρούνται ανακριβή, ούτε θα επιβάλλονται κυρώσεις, όταν η πραγματική επιφάνεια –όπως αποδεικνύεται από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου– είναι μικρότερη από εκείνη που είχε δηλωθεί.

Πότε τίθεται σε ισχύ η νέα ρύθμιση

Η αλλαγή θα ισχύσει για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και τον ΕΝΦΙΑ από το φορολογικό έτος 2027 και μετά. Δεν θα επηρεάσει τον υπολογισμό του φόρου για το 2026, αλλά θα εφαρμοστεί στις επόμενες εκκαθαρίσεις.

Σύμφωνα με την τροπολογία, για τον προσδιορισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι, όπου υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των εγγράφων και της πραγματικής επιφάνειας ή έχει γίνει αλλαγή χρήσης, θα υπολογίζονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και τα επικαιροποιημένα δεδομένα του ακινήτου.

Πηγή: tanea.gr

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