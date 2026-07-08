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GOSSIP - LIFESTYLE

O Ράσελ Κρόου πόζαρε με τον γιο του για τα 20ά γενέθλιά του

russ
clock 23:00 | 08/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Ράσελ Κρόου ευχήθηκε δημόσια στον μικρότερο γιο του, Τένισον, για τα 20ά γενέθλιά του. Σε μία από τις φωτογραφίες, πατέρας και γιος ποζάρουν μαζί δείχνοντας τους μυς τους, ενώ σε άλλη απολαμβάνουν μια κοινή βόλτα με άλογα.

«Πριν από 20 χρόνια, ακριβώς στις 6:53 το πρωί, αυτός ο υπέροχος νεαρός ήρθε στη ζωή μας. Χρόνια πολλά, Τένι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

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