Περίεργα πράγματα που δεν ξέρεις για τα φιλιά

Πέρα από την ευχαρίστηση που προσφέρουν, υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα και λιγότερο γνωστά πράγματα γύρω από αυτήν την τόσο απλή και τρυφερή πράξη.

Μπορεί να ξέρεις ότι τα φιλιά μπορεί να προκαλέσουν την απελευθέρωση ορμονών, όπως η ωκυτοκίνη και η ντοπαμίνη, που ενισχύουν το συναίσθημα της ευτυχίας και της σύνδεσης. Μπορεί ακόμα και να γνωρίζεις ότι οι πρακτικές φιλιού διαφέρουν ανάλογα με τον πολιτισμό και την περιοχή. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Ιουλίου, παρακάτω θα βρεις 8 πράγματα που μάλλον αγνοείς.

8 λιγότερο γνωστά, αλλά απόλυτα αληθινά facts για τα φιλιά



Τα φιλιά δεν είναι απλά μια πράξη αγάπης και οικειότητας, αλλά έχουν και σημαντικές επιδράσεις στη βιολογία, την ψυχολογία και την υγεία μας. Ανακαλύπτοντας τα λιγότερο γνωστά στοιχεία για τα φιλιά, μπορούμε να εκτιμήσουμε ακόμα περισσότερο αυτήν την απλή, αλλά ισχυρή πράξη αγάπης.

1. Το φιλί σε βοηθά να διαλέξεις σύντροφο



Μελέτες από τη Βιολογία και την Ανθρωπολογία δείχνουν ότι τα φιλιά μπορούν να παίζουν ρόλο στην επιλογή συντρόφου και την αναπαραγωγή. Η πράξη του φιλιού μπορεί να έχει εξελιχθεί ως ένας τρόπος να ανταλλάξουμε φερομόνες και άλλες χημικές ουσίες που μας βοηθούν να επιλέξουμε τον κατάλληλο σύντροφο.

2. Καίει θερμίδες



Όχι πολλές, αλλά σίγουρα με τον πιο απολαυστικό τρόπο. Ένα έντονο φιλί μπορεί να κάψει από 2 έως 6 θερμίδες ανά λεπτό.

3. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα



Έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία αποδεικνύει ότι το φιλί μπορεί να μεταδώσει βακτήρια, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα δημιουργώντας αντισώματα.

4. Κάνει τα ούλα πιο ευαίσθητα



Νευροβιολογικές μελέτες δείχνουν ότι αυτή η ευαισθησία αυξάνει την απόλαυση κατά το φιλί. Τα χείλη είναι γεμάτα με νευρικές απολήξεις, καθιστώντας τα εξαιρετικά ευαίσθητα στο άγγιγμα και την πίεση.

5. Το πρώτο κινηματογραφικό φιλί ήταν «βουβό»



Το πρώτο φιλί που εμφανίστηκε σε κινηματογραφική ταινία ήταν το 1896, στην ταινία The Kiss ανάμεσα στους May Irwin και John Rice.

6. Γενετική συμβατότητα



Έρευνα του Πανεπιστημίου του Τέξας δείχνει ότι κατά τη διάρκεια του φιλιού, μεταδίδονται γονιδιακές πληροφορίες μέσω του σάλιου, που μπορεί να συμβάλλουν στη γενετική συμβατότητα των συντρόφων.

7. Ψυχική υγεία



Μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, αποδεικνύει ότι το φιλί μπορεί να μειώσει τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, και να βελτιώσει τη γενική ψυχική υγεία.

8. Φιλιά και οικονομία



Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Καράκας, που συνδέει την ευτυχία και τις καλές σχέσεις με την επαγγελματική επιτυχία, έδειξε ότι οι άνθρωποι που φιλιούνται συχνά τείνουν να έχουν καλύτερες σχέσεις και μεγαλύτερη επαγγελματική επιτυχία.Φιληθείτε ελεύθερα!

Πηγή: govastileto.gr

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