Τραμπ: «Δεν έχω καταλήξει για τα F-35 και την πώλησή τους στην Τουρκία»

Για την πώληση των F-35 στην Τουρκία ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την Τετάρτη (8/7).

«Δεν έχω καταλήξει απόλυτα ως προς τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

Για να προσθέσει ότι «θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση για το ποιος θα τα πάρει. Η σχέση με την Τουρκία είναι ακλόνητα».

Η δήλωση του Τραμπ ήρθε ένα 24ωρο μετά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι όπου εξέφρασε την πρόθεσή του να πωλήσει τα F-35 στην Τουρκία.

«Θα αποφασίσουμε για τα F-35, έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με την Τουρκία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος την Τρίτη (7/7).

Από την πλευρά του ο Ερντογάν δήλωσε για το ίδιο θέμα ότι «είχαμε λάβει δέσμευση για πέντε αεροσκάφη και ο πρόεδρος Τραμπ έχει επίσης δώσει τον λόγο του». Για να προσθέσει ότι πιστεύει πως θα προκύψει «ευνοϊκή απόφαση» σχετικά με τα F-35 από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Στην περίπτωση που τελικά ο Τραμπ ανακοινώσει μία τέτοια απόφαση τότε θα έρθει σε σύγκρουση με το Κογκρέσο όπου μέλη του, ανάμεσά τους και πολλοί ελληνικής καταγωγής νομοθέτες, έχουν αναλάβει ήδη πρωτοβουλίες προκειμένου να μην επιτρέψουν μία τέτοια εξέλιξη που θα αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή.

Ο χρόνος που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος στη διάθεσή του για να ανοίξει το θέμα της πώλησης των F-35 δεν είναι άπειρος καθώς έχει μπροστά του τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου το οποίο σημαίνει ότι οι ισορροπίες στο Κογκρέσο μπορεί να αλλάξουν και όχι υπέρ του.

Ως γνωστόν η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 μετά την αγορά του ρωσικής κατασκευής συστήματος αεράμυνας S-400, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή κυρώσεων βάσει του νόμου CAATSA κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Τραμπ, κυρώσεις που παραμένουν σε ισχύ έως σήμερα. Ο Νόμος περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας (NDAA) για το οικονομικό έτος 2020 απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία εφόσον η Άγκυρα διατηρεί στην κατοχή της τους S-400.

Μεγάλη επιτυχία ο πόλεμος στο Ιράν

Αναφερόμενος στον Ιράν είπε ότι είναι «τεράστια επιτυχία ο πόλεμος στο Ιράν, δεν θα αποκτήσει πυρηνικά».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο στρατός του Ιράν «ουσιαστικά διαλύθηκε» μέσα σε δύο εβδομάδες και δηλώνει ότι το ΝΑΤΟ διαθέτει την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο.

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι είναι «το νούμερο στόχος δολοφονίας του Ιράν», αλλά δεν τον νοιάζει και επιτελεί το έργο του αν και πρόσθεσε ότι προτιμά «να είναι το νούμερο ένα στο TikTok».

Αναφορικά με τις τιμές του πετρελαίου τόνισε ότι είναι χαμηλότερες και επαναλαμβάνει ότι ο στόλος και οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες.

Αναφερόμενος στις αμυντικές δαπάνες της συμμαχίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι δαπάνες των άλλων μελών του ΝΑΤΟ ανήλθαν στα 150 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 και ότι τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει δεσμεύσεις για νέες δαπάνες.

Ο Τραμπ τόνισε ακόμη ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ σημειώνουν σημαντική πρόοδο προς τον στόχο των αμυντικών δαπανών ύψους 5%, επισημαίνοντας ότι υπήρξε «τεράστια ενότητα» στη σύνοδο κορυφής.

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