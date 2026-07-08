Τραγωδία στα Σφακιά: Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος ψαροντουφεκάς

Στην ανάσυρση μίας σορού από την περιοχή ανάμεσα στο λιμάνι του Φραγκοκάστελλου και το λιμάνι του Ροδάκινου, στα όρια των νομών Χανίων και Ρεθύμνου, προχώρησαν οι Λιμενικές Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης (08.07).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η σορός ανήκει στον 65χρονο ψαροντουφεκά, τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν από χθες το απόγευμα όταν είχε μεταβεί μόνος του για υποβρύχιο ψάρεμα, στο Φραγκοκάστελο Σφακίων. Νωρίτερα, βέβαια οι Αρχές είχαν εντοπίσει ανοιχτά του Πλακιά το ψαροντούφεκο και τη σημαδούρα που χρησιμοποιούσε, στοιχεία που οδήγησαν τις έρευνες στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Για την ανάσυρση της σορού στήθηκε επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή περιπολικού και ναυαγοσωστικού σκάφους, ενώ στις έρευνες συμμετείχαν επίσης αεροσκάφος της Frontex, αλιευτικό σκάφος και εθελοντές που συνέδραμαν από την πρώτη στιγμή στις προσπάθειες εντοπισμού του.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί για τις προβλεπόμενες διαδικασίες αναγνώρισης και νεκροψίας-νεκροτομής.

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