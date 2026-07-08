H Ιωάννα Πηλιχού για απόπειρα κακοποίησης από γιατρό

Η Ιωάννα Πηλιχού παραχώρησε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή Rainbow Mermaids και ισχυρίστηκε πως, όταν ένας γιατρός αποπειράθηκε να την κακοποιήσει, εκείνη αντέδρασε αξιοποιώντας τις σωματικές δεξιότητες που είχε αναπτύξει μέσα από την ενασχόλησή της με τον στίβο.

«Πήγε να με κακοποιήσει γιατρός, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Μόλις είχα ενηλικιωθεί. Ήταν απόπειρα κακοποιητικής συμπεριφοράς. Εκεί ο στίβος με βοήθησε, γιατί πήδηξα πάνω από δύο κρεβάτια και έτρεξα και βγήκα. Παλιά νομίζω, ότι δεν τολμούσαν καν να μιλήσουν για τέτοια περιστατικά, θεωρούσες ότι ο άλλος δεν θα σε πιστέψει. Ειδικά αν ήταν κάποιος που ήταν στα φώτα και είχε "εξουσία" και δύναμη στον χώρο που κινείται, θεωρούσες ότι δεν θα σε πιστέψουν. Τώρα νομίζω ότι έχουμε πιο ευήκοα ώτα», είπε χαρακτηριστικά.

«Εννοείται ότι χρειάστηκε να κάνω κι άλλες δουλειές, νύχτα κατά βάση. Ξεκίνησα σέρβις, μετά για πολύ λίγο καιρό δούλεψα στο μπαρ που δεν μου άρεσε, γιατί έπρεπε να απαντάς στον καθένα που σου μιλάει, στη νύχτα είμαι πολύ ακοινώνητη, δεν θέλω πολλές επαφές. Οπότε, το έκανα για πολύ λίγο καιρό το συγκεκριμένο πόστο. Δούλεψα καιρό στη νύχτα, αλλά επέλεξε ένα πόστο που δεν χρειαζόταν να μιλάς σε κανέναν. Δεν ενοχλούσα και δεν ήθελαν να με ενοχλούν».

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