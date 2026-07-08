Νοσηλευτές: Ανοίγει το ΕΣΥ και για απόφοιτους ιδιωτικών κολεγίων, το νέο σχέδιο

Ένα νέο σχέδιο ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας με σκοπό να αντιμετωπίσει τη… διαρροή νοσηλευτών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Το Υπουργείο Υγείας προσανατολίζεται σε νομοθετική παρέμβαση που θα επιτρέπει την πρόσληψη στο δημόσιο νοσηλευτών οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιδιωτικών κολεγίων.

Την είδηση αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα για τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων. Η νέα ρύθμιση για την οποία θα συνεργαστούν τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας έχει ως στόχο το άνοιγμα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε μεγαλύτερη «δεξαμενή» αποφοίτων, μιας και το πρόβλημα έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού όσο πάει και διογκώνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ygeiamou.gr, επιδίωξη του Υπουργείου Υγείας είναι η διευκόλυνση αναγνώρισης τίτλων σπουδών για εργασία στο δημόσιο αποφοίτων ιδιωτικών κολεγίων που συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια, καθώς μετά το Brexit δεν είναι εφικτή η αναγνώριση των πτυχίων τους. Με ειδικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας οι απόφοιτοι αυτοί έχουν τη δυνατότητα σήμερα να εργαστούν μόνο στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στους νοσηλευτές, η προσπάθεια αναγνώρισης τίτλων σπουδών για το ΕΣΥ γίνεται συγκεκριμένα για ένα ιδιωτικό κολέγιο από όπου αποφοιτούν νοσηλευτές και λόγω συνεργασίας με βρετανικό πανεπιστήμιο υπάρχει δυσκολία για τοποθέτησή τους στο δημόσιο. Πρόκειται για περίπου 30 άτομα το χρόνο, αριθμός όχι ιδιαίτερα μεγάλος σύμφωνα με εκπροσώπους των νοσηλευτών. Έτσι και αλλιώς το θέμα κατά τους ίδιους δεν είναι η ευχέρεια εργασίας στο ΕΣΥ, αφού με τη διαφορά των αμοιβών συγκριτικά με τον ιδιωτικό τομέα, οι απόφοιτοι θα συνεχίσουν να επιλέγουν τον ιδιωτικό τομέα.

«Η δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί σχετικά με τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ των αποφοίτων Νοσηλευτικής ιδιωτικών κολεγίων αποπροσανατολίζει από το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το ΕΣΥ.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Όποιος διαθέτει επαγγελματική αναγνώριση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχει το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα του Νοσηλευτή, δεν είναι λογικό να μπορεί να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, αλλά να στερείται του δικαιώματος συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού του Δημοσίου, μέσω ΑΣΕΠ. Εξάλλου, άλλο η συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό και άλλο η επιλογή. Η αξιολόγηση των υποψηφίων αποτελεί αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ και πραγματοποιείται με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια», σημειώνει στο ygeiamou.gr ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), Γιώργος Αβραμίδης.

«Από την άλλη πλευρά, η διασφάλιση της ποιότητας της νοσηλευτικής εκπαίδευσης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση. Η πρόσβαση στις σπουδές Νοσηλευτικής στο πανεπιστήμιο (δημόσιο, ιδιωτικό, μη κρατικό) πρέπει να συνοδεύεται από σαφή, αντικειμενικά και απαιτητικά ακαδημαϊκά κριτήρια. Δεν μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις για τους φοιτητές των δημόσιων πανεπιστημίων και διαφορετικές για όσους επιλέγουν να φοιτήσουν σε μη κρατικά ιδρύματα ή σε κολέγια που συνεργάζονται με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Όπως για τα δημόσια πανεπιστήμια υφίστανται συγκεκριμένες προϋποθέσεις εισαγωγής, όπως η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και η επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, έτσι και η πρόσβαση σε αντίστοιχα προγράμματα σπουδών οφείλει να διέπεται από υψηλές ακαδημαϊκές προδιαγραφές. Η διατήρηση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια των ασθενών και για το κύρος του επαγγέλματος του Νοσηλευτή», επισημαίνει.

Το πρόβλημα είναι η έλλειψη κινήτρων για το ΕΣΥ

Παρ’ όλα αυτά, η ουσία του προβλήματος έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία βρίσκεται αλλού. Το ΕΣΥ αντιμετωπίζει έλλειμμα νοσηλευτών που επιθυμούν να εργαστούν και να παραμείνουν σε αυτό.

«Οι νέοι πτυχιούχοι, ανεξάρτητα από το αν αποφοίτησαν από δημόσιο πανεπιστήμιο ή από ιδιωτικό κολέγιο που συνεργάζεται με αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, δεν επιλέγουν το ΕΣΥ επειδή επικρατεί χρόνια υποστελέχωση, εξαντλητικά ωράρια, συνεχείς υπερωρίες, υψηλή επαγγελματική εξουθένωση και αποδοχές που δεν ανταποκρίνονται ούτε στην επιστημονική τους κατάρτιση, ούτε στην ευθύνη που αναλαμβάνουν καθημερινά απέναντι στους ασθενείς.

Γι’ αυτό και ολοένα περισσότεροι επιλέγουν είτε τον ιδιωτικό τομέα, όταν οι συνθήκες εργασίας και οι αμοιβές είναι καλύτερες, είτε την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στο εξωτερικό. Επιπλέον, αρκετοί επιλέγουν να γίνουν σχολικοί νοσηλευτές όπου το περιβάλλον είναι σαφώς καλύτερο ή να ακολουθήσουν κάποιο άλλο επάγγελμα ή αυτοί που εργάζονται εντός του ΕΣΥ επιδιώκουν μετατάξεις σε διοικητικές υπηρεσίες», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Αβραμίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η κυβέρνηση επιθυμεί πραγματικά να ενισχύσει το ΕΣΥ με νοσηλευτές, οφείλει να αντιμετωπίσει τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος. «Να θεσπίσει ουσιαστικά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα, να αναβαθμίσει τους μισθούς των νοσηλευτών, να διασφαλίσει ασφαλείς συνθήκες εργασίας, να καλύψει τα τεράστια κενά και να δημιουργήσει πραγματικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Η αντιπαράθεση γύρω από την προέλευση των τίτλων σπουδών δεν λύνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης των νοσοκομείων. Αντίθετα, απομακρύνει τη συζήτηση από τις ευθύνες της Πολιτείας. Το ζητούμενο επομένως, είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα κάνουν τους νέους νοσηλευτές να επιλέξουν το ΕΣΥ. Αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα και εκεί οφείλει να εστιάσει η δημόσια πολιτική, εάν θέλει τη βιωσιμότητά του», λέει χαρακτηριστικά.

πηγή: ygeiamou.gr

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