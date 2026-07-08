ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ : Στον τελικό 1500μ ελεύθερο ο Χουρδάκης

Ο Κωνσταντής Χουρδάκης προκρίθηκε και θα αγωνιστεί στον τελικό των 1500μ ελεύθερο Εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που συνεχίζεται στο Μόναχο.Ο Ηρακλειώτης πρωταθλητής του Ολυμπιακού και του Τρίτωνα, συμμετείχε στην 4η προκριματική σειρά όπου τερμάτισε στη 3η θέση με 15:31.60. Συνολικά πήρε το εισιτήριο του τελικού με την 5η καλύτερη επίδοση. Πρώτος ήταν ο Ισπανός, Μπερέντ Βαλμιγιάνα με 15:21.22.



Θα διεκδικήσει ό,τι το καλύτερο αύριο το απόγευμα (Πέμπτη 9/7 στις 20.49). Έχει ατομικό ρεκόρ 15:18.58 από τις 19/12/2025.



Στα 1500μ ελεύθερο Νεανίδων η Ειρήνη Ψαρουδάκη του Ωρίωνα με 17:32.63 ήταν 6η στη 2η προκριματική σειρά και συνολικά 25η.