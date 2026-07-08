Η ΔΕΥΑΗ εκπέμπει σήμα κινδύνου λόγω υποστελέχωσης

Μεγάλες είναι οι απώλειες που καταγράφει η ΔΕΥΑΗ σε σχέση με την έλλειψη προσωπικού την ίδια ώρα που ανεβαίνει όλο και περισσότερο ο πήχης των απαιτήσεων τις οποίες καλείται να διαχειριστεί.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ενώ σύμφωνα με το οργανόγραμμα της ΔΕΥΑΗ οι θέσεις μόνιμων υπαλλήλων είναι 175 σήμερα το προσωπικό που εργάζεται στη δημοτική υπηρεσία δεν ξεπερνά τα 105 άτομα.

Όλα αυτά συμβαίνουν όταν το 2010 η ΔΕΥΑΗ απασχολούσε συνολικά 240 άτομα! Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον ούτε ένας χημικός στην υπηρεσία, με αποτέλεσμα να γίνονται εδώ και πάνω από τρία χρόνια οι μετρήσεις νερού σε ιδιώτες αφού δεν υπάρχει πλέον το στελεχωμένο χημικό εργαστήριο το οποίο στο παρελθόν εξυπηρετούσε όλη την Κρήτη.

Αντίστοιχα έχουν αποδυναμωθεί και άλλα τμήματα με αποτέλεσμα να ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες σημαντικές εργασίες όπως για παράδειγμα οι αποκαταστάσεις των βλαβών που ετησίως ο μέσος όρος τους υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 1.000.

Αυτό το οποίο τονίζουν οι εργαζόμενοι στη δημοτική επιχείρηση είναι ότι κατά καιρούς τα κενά που υπάρχουν στην υπηρεσία γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν με νέο προσωπικό ωστόσο το πρόβλημα που υπάρχει, είναι ότι το δημόσιο σαν εργασιακό περιβάλλον γίνεται όλο και λιγότερο θελκτικό λόγω των εξαιρετικά χαμηλών μισθών που δίδονται που είναι απολύτως αναντίστοιχοι σε σχέση με το εύρος των ευθυνών που αναλαμβάνουν οι εργαζόμενοι.

Έτσι αποδεκατισμός της Δημοτικής Επιχείρησης τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει βαρύτατα πλήγματα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της, αλλά όπως αποδείχτηκε το χειρότερο από όλα επήλθε με τη μαζική αποχώρηση έμπειρων στελεχών που δεν είναι καθόλου εύκολο να αντικατασταθούν. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να γίνεται προσπάθεια τα κενά αυτά να καλυφθούν με ιδιώτες εργολάβους στους οποίους κυρίως ανατίθεται η αποκατάσταση των ζημιών στους δρόμους όπου όμως και εκεί υπάρχουν δυσκολίες διότι δεν υπάρχουν πάντα διαθέσιμα συνεργεία με αποτέλεσμα συχνά να υπάρχουν πολλά λειτουργικά προβλήματα που δεν είναι εύκολα στη διαχείριση τους.

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