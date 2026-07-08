Έκκληση βοήθειας για την 19 μηνών Αλεξία που πάσχει από καρκίνο

Μια δύσκολη μάχη δίνει η μικρή Αλεξία από τη Νάουσα Ημαθίας, η οποία σε ηλικία μόλις 19 μηνών βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή ασθένεια και χρειάζεται την έμπρακτη στήριξη όλων.

Η μικρή διαγνώστηκε με καρκίνο στο κεφάλι 4ου βαθμού και υποβάλλεται καθημερινά σε θεραπείες, ενώ το επόμενο κρίσιμο βήμα για την πορεία της υγείας της είναι η μετακίνησή της στην Αθήνα, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε μεταμόσχευση.

Η οικογένεια της Αλεξίας απευθύνει έκκληση για βοήθεια, καθώς στη συνέχεια θα χρειαστεί να μεταβεί στο εξωτερικό προκειμένου να συνεχίσει τη θεραπευτική της προσπάθεια. Τα έξοδα που απαιτούνται είναι ιδιαίτερα υψηλά και ο χρόνος πολύτιμος.

Μέσα από την έκκληση ζητείται η στήριξη του κόσμου, είτε μέσω οικονομικής βοήθειας είτε μέσω της διάδοσης του μηνύματος, ώστε να συγκεντρωθούν οι απαραίτητοι πόροι για τη συνέχιση της θεραπείας της.

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«Κάθε κοινοποίηση βοηθά να φτάσει το μήνυμα σε περισσότερους ανθρώπους και να δοθεί ελπίδα στη μικρή Αλεξία και την οικογένειά της», αναφέρεται στην έκκληση στήριξης.

"Ακαρπευθυνόμαστε σε εσάς για την 19 μηνών Αλεξία από τη Νάουσα που παλεύει με καρκίνο στο κεφάλι 4ου βαθμού. Εάν μπορείτε να βοηθήσετε με ένα story ή μία ανάρτηση στη σελίδα σας. Η Αλεξία υποβάλλεται σε καθημερινές χημειοθεραπείες ενώ θα μεταβεί και στην Αθήνα για μεταμόσχευση. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ για το επόμενο βήμα όπου θα χρειαστεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να δώσει την μεγαλύτερη της μάχη με τον καρκίνο. Κάθε κοινοποίηση βοηθάει να φτάσει το μήνυμα σε περισσότερους ανθρώπους και να δοθεί ελπίδα στη μικρή Αλεξία και την οικογένειά της. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς" αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η μικρή Αλεξία δίνει τη δική της μάχη και η οικογένειά της ζητά τη συμπαράσταση όλων σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

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