ΤΕΤ.08 Ιου 2026 13:22
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ βάζει «φωτιές» στο ΝΑΤΟ: «Εμπορική ρήξη με Ισπανία – Τέλος εκεχειρίας με Ιράν»

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
clock 11:54 | 08/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει «φωτιές» στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν «τελείωσε» χαρακτηρίζοντας του Ιρανούς «ψεύτες».

«Σε ό,τι με αφορά, τελείωσε (...) είναι χάσιμο χρόνου να διαπραγματεύεσαι μ' αυτούς, είναι ψεύτες», είπε.

Σε δηλώσεις πριν από τις εργασίες της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη «έχει τελειώσει» προσθέτοντας ότι δεν θέλει να έχει παρτίδες με την Τεχεράνη.

Το Ιράν είναι άρρωστη χώρα, είπε. Οι δηλώσεις του συνοδεύτηκαν άμεσα με αύξηση κατά περισσότερο του 5% των τιμών του πετρελαίου.

«Τέλος οι εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία»

Αμέσως προηγουμένως Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θεωρεί την Ισπανία «φρικτό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ» και διακόπτει «κάθε εμπορική σχέση» μαζί της.

«Δεν θέλω δουλειές μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ κατά την διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε δίνοντας εντολή στον υπουργό του των Οικονομικών Μπέσεντ να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι «δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ» σε ό,τι αφορά την Γροιλανδία και το Ιράν. «Η Γροιλανδία είναι μεγάλο πρόβλημα», είπε. Το bloomberg μετέδωσε ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να παραλείψει την οργάνωση συνόδου κορυφής της Συμμαχίας για το 2027 για να αποφύγει τις εντάσεις με τον Τραμπ.

Διαβάστε επίσης 

ΝΥΤ για Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: «Δράμα και θέαμα» - Αλλάζει τις ισορροπίες

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Ο Ρούτε ανακοίνωσε επενδύσεις 40 δισ. δολαρίων τα επόμενα 5 χρόνια σε συστήματα αντι-drone

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ντόναλντ Τραμπ Νατο Ισπανία Ιράν
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis