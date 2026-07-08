ΝΥΤ για Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: «Δράμα και θέαμα» - Αλλάζει τις ισορροπίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τον δικό του τόνο στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται στην Άγκυρα. Ήδη, πριν από την άφιξή του στην Άγκυρα, είχε στρέψει το ενδιαφέρον πάνω του λόγω των δηλώσεών του σχετικά με την Τουρκία και τα «δωράκια» που -όπως είχε αναφέρει- θα έδινε στον Ερντογάν.

Φυσικά, δεν εννοούσε κάτι άλλο από την άρση των κυρώσεων CAATSA εις βάρος της Τουρκίας. Επανέλαβε ότι θα πρέπει να εξεταστεί η άρση των κυρώσεων, καθώς, όπως είπε, «δεν επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους», ενώ, αναφερόμενος και στα F-35, έσπευσε να προσθέσει ότι: «Λοιπόν, είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση... Έχουμε πλέον καλύτερη σχέση με την Τουρκία και, από πολλές απόψεις, η Τουρκία έχει αποδειχθεί πιο πιστός σύμμαχος από άλλες χώρες, από τις οποίες θα περιμέναμε να είναι πιο πιστές. Επομένως, είναι κάτι που ασφαλώς θα εξετάσουμε...».

Βέβαια στην Τουρκία περίμεναν ο Αμερικανός πρόεδρος να γίνει πιο σαφής στις δηλώσεις του, αλλά είναι πιθανό να μην επιθυμούσε να ανακοινώσει δημοσίως ιδέες ή πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην υπέρβαση του μεγάλου θεσμικού και νομικού εμποδίου που υπάρχει για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Αξίζει να σημειωθεί πως, απαντώντας σε ερώτηση, έδειξε να αγνοεί παντελώς την φόρμουλα που έχει συζητηθεί για ενδεχόμενη μεταφορά των τουρκικών S400 σε τρίτη χώρα.

Η δήλωση του Τραμπ προκάλεσε νέα αντίδραση από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, σε συνέντευξή του σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, προειδοποίησε ότι η πιθανή πώληση F-35 στην Τουρκία θα ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Όπως υποστήριξε, η Τουρκία στρέφεται εναντίον του Ισραήλ, απειλεί μια σύμμαχο χώρα, την Ελλάδα, ενώ εξακολουθεί να κατέχει έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα, παρομοίασε την Τουρκία με τη Βόρεια Κορέα.

Για την Τουρκία, πέρα από την υπόθεση των F-35, η άρση των κυρώσεων είναι εξίσου σημαντική, καθώς θα ανοίξει τον δρόμο για την επανεκκίνηση των αμυντικών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδο εξοπλισμών. Αυτό θα έχει θετικές συνέπειες και για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς πολλά σημαντικά προγράμματα, όπως το μαχητικό KAAN, τα προγράμματα ελικοπτέρων, πυραύλων και άλλων οπλικών συστημάτων, εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από αμερικανικές εξαγωγές τεχνολογίας και εξαρτημάτων.

Επανήλθε και στο ζήτημα της Γροιλανδίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από καιρό, επανήλθε και στο ζήτημα της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να ανήκει στη Δανία αλλά στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ανάγκη τη Γροιλανδία για στρατηγικούς λόγους, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσε να αποσύρει αμερικανικές δυνάμεις από την Ευρώπη. Η δήλωση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της πρωθυπουργού της Δανίας, η οποία κάλεσε το ΝΑΤΟ να επαναβεβαιώσει τον σεβασμό στην κυριαρχία των κρατών-μελών.

New York Times: «Δράμα και θέαμα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για μία ακόμη φορά προσέφερε θέαμα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, γράφουν οι New York Times.

Η συμπεριφορά του Τραμπ προκάλεσε αμηχανία στους υποστηρικτές του στην Άγκυρα, οι οποίοι επιμένουν ότι είναι ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει, ακόμη και αν δεν μπορούν πάντα να ανεχτούν τον τρόπο με τον οποίο τα επιτυγχάνει.

«Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας», είπε ο Ράουντς όταν ρωτήθηκε τι γνώμη είχε για την ανάρτηση του προέδρου σχετικά με την «περιοριστική εντολή» για την Ιταλίδα πρωθυπουργό. «Δεν ξέρω τι συνέβη. Δεν ξέρω τι συνέβη, οπότε δεν σχολιάζω όλα όσα λέει, αλλά εξετάζω τις πράξεις του».

Ο Ράουντς είπε ότι το στυλ του προέδρου απέδωσε αποτελέσματα: οι χώρες του ΝΑΤΟ δαπανούν περισσότερο για αμυντικές δαπάνες. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής στεκόταν στη μέση ενός πάρτι που διοργάνωσε το Ατλαντικό Συμβούλιο το βράδυ της Τρίτης, ένα φιλοΝΑΤΟϊκό think tank, στο Ankara Palas, έναν πρώην κρατικό ξενώνα που μετατράπηκε σε προεδρικό μουσείο από τον Ερντογάν. Ήταν μια αποπνικτική εκδήλωση. Όπως τόσα πολλά από τα πάρτι που διοργανώθηκαν εδώ αυτή την εβδομάδα, δεν υπήρχε αλκοόλ, καθώς απαγορεύεται να σερβίρεται σε κυβερνητικά κτήρια υπό τη συντηρητική μουσουλμανική κυβέρνηση του Ερντογάν.

Πωλητές όπλων, προσωπικό αμερικανικών πρεσβειών, Ευρωπαίοι διπλωμάτες και Τούρκοι γραφειοκράτες συγκεντρώθηκαν γύρω του για να εξετάσουν τα λεπτότερα σημεία του διατλαντισμού. Όπως πάντα, ο Τραμπ ήταν ο ελέφαντας στο δωμάτιο.

«Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος προς αυτή τη Σύνοδο Κορυφής δεν ήταν χωρίς δυσκολίες», δήλωσε η Τζένα Μπεν-Γιεχούντα, στέλεχος του Ατλαντικού Συμβουλίου, σε ομιλία της προς τους παρευρισκόμενους. Μίλησε για «ειλικρινείς και σκληρές συζητήσεις» μεταξύ συμμάχων.

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