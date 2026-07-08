Σύλλογος εργαζόμενων νοσοκομείου Αγίου Νικολάου: «Άλλη μία προκήρυξη χωρίς αποτέλεσμα»

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την εικόνα που διαμορφώνεται στα νοσοκομεία του Λασιθίου και τις αιτίες που οδηγούν στη διαρκή αδυναμία κάλυψης των κενών θέσεων.

Η ανακοίνωση

«Στις 6/7/2026 δημοσιεύτηκε από την 7η ΥΠΕ ο πίνακας των υποψηφίων από την τελευταία (πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνηση), προκήρυξη μόνιμων γιατρών ΕΣΥ.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί η στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων. Από τις 25 θέσεις γιατρών που προκηρύχθηκαν για τα νοσοκομεία του Λασιθίου, υποβλήθηκαν αιτήσεις μόνο για τις δώδεκα, ενώ οι υπόλοιπες δεκατρείς έμειναν χωρίς κανέναν ενδιαφερόμενο.

Στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου προκηρύχθηκαν εννέα θέσεις. Αιτήσεις κατατέθηκαν μόνο για τις τρεις, ενώ για τις υπόλοιπες έξι δεν υποβλήθηκε ούτε μία αίτηση. Επιπλέον, οι περισσότερες αιτήσεις προέρχονται από γιατρούς που ήδη υπηρετούν στο ΓΝ Αγίου Νικολάου, γεγονός που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να μη γίνει ούτε μία νέα πρόσληψη.

Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση. Είναι η συνέχεια μιας διαχρονικής αποτυχίας, αφού και στις προηγούμενες προκηρύξεις καλύφθηκε μόνο μικρό ποσοστό των θέσεων που προκηρύχθηκαν, ενώ αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί σε πολλά δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Οι λόγοι είναι γνωστοί: Χαμηλές αποδοχές, εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, συνεχείς ελλείψεις προσωπικού και αυξημένη επαγγελματική εξουθένωση. Όσο αυτά τα προβλήματα παραμένουν άλυτα, οι προκηρύξεις θα συνεχίσουν να βγαίνουν άγονες.

Η κυβέρνηση επιλέγει να αγνοεί τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος. Αντί να προχωρήσει σε ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναίες αυξήσεις στις αποδοχές, μόνιμες προσλήψεις και βελτίωση των συνθηκών εργασίας, περιορίζεται σε αποσπασματικά μέτρα που έχουν ήδη αποδειχθεί αναποτελεσματικά.

Η πολιτική αυτή δεν είναι ουδέτερη. Η διαρκής υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ ανοίγουν τον δρόμο για την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας, μετατρέποντας ένα θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα σε πεδίο επιχειρηματικής κερδοφορίας.

Καλούμε τους εργαζόμενους και τον λαό του Λασιθίου να δυναμώσουν τον αγώνα για ένα αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν και υψηλού επιπέδου σύστημα υγείας. Η υπεράσπιση του ΕΣΥ απέναντι στην πολιτική της υποβάθμισης, της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης είναι υπόθεση όλων μας».

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