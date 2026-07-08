Οι ΗΠΑ χτύπησαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν - Σειρήνες αεράμυνας σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

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Νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), στοχεύοντας περισσότερες από 80 εγκαταστάσεις και μέσα των ιρανικών δυνάμεων. Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της εκεχειρίας.

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι πραγματοποίησαν νέα επιχείρηση κατά του Ιράν, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, τα αμερικανικά πλήγματα αποτέλεσαν άμεση απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων που κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ.







«Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, δυνατότητες εκτόξευσης αντιπλοϊκών πυραύλων, καθώς και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) μέσα και κοντά στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η CENTCOM.

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U.S. military:







"U.S. Central Command (CENTCOM) forces completed a new round of offensive strikes against Iran, July 7, hitting over 80 targets with precision munitions as an immediate response to Iran's latest attacks on commercial vessels transiting the Strait of… pic.twitter.com/9hw6SH0Q5x — Indian🇮🇳 (@singh31919) July 8, 2026

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στόχος της επιχείρησης ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να συνεχίσει επιθέσεις κατά της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια.

Οι επιθέσεις στα τρία εμπορικά πλοία

Η CENTCOM υποστήριξε ότι πριν από τα αμερικανικά πλήγματα, ιρανικές δυνάμεις είχαν επιτεθεί σε τρία εμπορικά πλοία που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.

Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο M/T Al Rekayyat, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, το M/T Wedyan, υπό σημαία Σαουδικής Αραβίας, και το M/T Cyprus Prosperity, υπό σημαία Λιβερίας.

Η αμερικανική διοίκηση χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ιράν «αδικαιολόγητη επιθετικότητα», τονίζοντας ότι αποτελούν «σαφή και επικίνδυνη παραβίαση της εκεχειρίας» και απειλή για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

«Έτοιμες οι ΗΠΑ να καταστήσουν το Ιράν υπόλογο»

Στην ανακοίνωσή της, η CENTCOM υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας.

Όπως σημείωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προετοιμασμένες να καταστήσουν το Ιράν υπόλογο σε περίπτωση που η συμφωνία δεν τηρηθεί ή υπάρξει νέα παραβίαση.

Η νέα στρατιωτική επιχείρηση αυξάνει την ένταση στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

Ιράν: Θα λάβουμε αποφασιστικά μέτρα

Το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ εναντίον της «παραβίασης» αυτής και διεμήνυσε πως «θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά του και την εθνική ασφάλειά του», ανέφερε μέσω X ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκε σειρά εκρήξεων στην περιοχή του στενού του Ορμούζ.

«Οι ενέργειες του Ιράν στο στενό είναι εντελώς απαράδεκτες από τη σκοπιά των ΗΠΑ και δεν θα μείνουν ατιμώρητες», είπε αμερικανός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, έπειτα από τη δημοσιοποίηση εγγράφου του υπουργείου Οικονομικών που απαγόρευσε «νέες συναλλαγές» ιρανικών υδρογονανθράκων από χθες.

Με φόντο τη νέα κλιμάκωση της έντασης, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI σημείωνε άνοδο 2,63% στα 72,29 δολάρια λίγη ώρα αφού άνοιξαν οι ασιατικές αγορές.

Η ναυσιπλοΐα ξανάρχισε στο στενό του Ορμούζ μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, αλλά το εγχείρημα δεν ήταν ακριβώς ανέφελο.

Στα τέλη Ιουνίου, δυο πλοία χτυπήθηκαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης -- οι επιθέσεις αποδόθηκαν στην Τεχεράνη από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος δυο 24ωρα αργότερα βομβάρδισε το Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία ανταπέδωσε εξαπολύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον γειτόνων της στον Κόλπο, ιδίως του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Τα μέρη κατόπιν συνεννοήθηκαν, ανέστειλαν τις εχθροπραξίες.

Άλυτες διαφωνίες για τη διαχείριση του στενού

Η διπλωματία της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε «τη στοχοποίηση από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν του σαουδαραβικού δεξαμενόπλοιου Wedyan» και αυτή του δεξαμενόπλοιου «Al Rekayyat του Κατάρ», καταγγέλλοντας «επίθεση εναντίον της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού».

Σειρήνες αεροάμυνας σε Κουβέτι και Μπαχρέιν

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δρουν για την αντιμετώπιση «εχθρικών επιθέσεων με πυραύλους και drones», λίγη ώρα αφού ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας «πάνω από 80 στόχους», σε αντίποινα για τρεις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, αποδοθείσες στους Φρουρούς της Επανάστασης, στο στενό του Ορμούζ.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις που διεξάγονται με πυραύλους και drones», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις μέσω X, χωρίς να αναφέρουν ρητώς από ποια χώρα.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.







تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.







يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/nhXrpThL4T — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 8, 2026

Το εμιράτο, στο οποίο είναι εγκατεστημένη ιδίως αμερικανική αεροπορική βάση, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ιρανικών πληγμάτων αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

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