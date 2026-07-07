Επίδομα 300 ευρώ σε συνταξιούχους: Πότε θα καταβληθεί

Τον Νοέμβριο θα καταβληθεί φέτος το επίδομα των 300 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, στο πλαίσιο του μόνιμου μέτρου οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων πολιτών. Η αλλαγή στον χρόνο πληρωμής, από τον Δεκέμβριο στον Νοέμβριο, επιτρέπει στους δικαιούχους να λάβουν νωρίτερα το ποσό, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αυξάνοντας τον αριθμό των ωφελούμενων.

Δικαιούχοι είναι όσοι λαμβάνουν οριστική σύνταξη και έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ενώ για τους συνταξιούχους λόγω χηρείας το όριο διαμορφώνεται στα 60 έτη. Τα νέα κριτήρια προβλέπουν ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, καθώς και ακίνητη περιουσία έως 300.000 και 400.000 ευρώ αντίστοιχα.

Στις περιπτώσεις όπου και οι δύο σύζυγοι πληρούν τις προϋποθέσεις, η ενίσχυση καταβάλλεται και στους δύο, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 600 ευρώ ανά νοικοκυριό. Το επίδομα παραμένει αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

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