Ποιοι συνταξιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν επιστροφές εισφορών από την 1η Ιουλίου

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Ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας εργαζόμενοι – συνταξιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν εισφορές που έχουν καταβάλλει πέραν του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου, ενεργοποιεί ο e-ΕΦΚΑ: Μέσω αυτής παρέχεται η δυνατότητα ετήσιας εκκαθάρισης των ποσών που έχουν καταβληθεί, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν έχουν πραγματοποιηθεί κρατήσεις από τον πόρο υπέρ ΕΦΚΑ, οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο όπως αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία, ώστε να επιστρέφονται τα σχετικά ποσά.

Η νέα υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

Η πρόσβαση θα γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet και την επιβεβαίωση των στοιχείων του ενδιαφερόμενου μέσω του ΑΜΚΑ. Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ολοκληρώνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες του Φορέα ή υποβολής πρόσθετων δικαιολογητικών.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Η διαδικασία βήμα – βήμα

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ λοιπόν γνωστοποίησε την ενεργοποίηση, από σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026, της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ετήσιας εκκαθάρισης και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ απασχολούμενων συνταξιούχων και για το έτος 2025, για ποσά που υπερβαίνουν το ισχύον ετήσιο ανώτατο όριο.

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω της υπηρεσίας «ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήματος για εκκαθάριση κατ' έτος και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, πέραν του ανώτατου ετήσιου ορίου», με επιλογή του έτους αναφοράς (2024 ή 2025) και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στους απασχολούμενους συνταξιούχους στον επίσημο ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ: www.efka.gov.gr, στην ενότητα: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.



Διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Συνταξιούχοι → Μισθωτοί

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών ή η επίσκεψη στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας.

Οι αιτήσεις θα συσχετίζονται με τα ασφαλιστικά δεδομένα των υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους, σύμφωνα με τις εγκυκλίους 7/2024 και 11/2024.

Η εκκαθάριση και η επιστροφή των ποσών θα γίνεται σε περιοδική βάση, με χρήση αυτοματοποιημένων μηχανογραφικών κανόνων.

Τα ποσά των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, που υπερβαίνουν το εκάστοτε ετήσιο ανώτατο όριό του, θα επιστρέφονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, αφού προηγηθεί συμψηφισμός με τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς τον e-ΕΦΚΑ.

Η προϋπόθεση για άμεση επιστροφή εισφορών



Σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ακολουθείται, λοιπόν, ο ΕΦΚΑ πραγματοποιεί περιοδικές εκκαθαρίσεις των αιτήσεων που υποβάλλονται.

Εφόσον από τον έλεγχο προκύπτει ότι έχουν καταβληθεί ποσά πέραν του προβλεπόμενου ορίου, οι δικαιούχοι θα αποκτούν δικαίωμα επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού.

Πριν από την καταβολή οποιασδήποτε επιστροφής θα διενεργείται έλεγχος για τυχόν βεβαιωμένες οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση που υπάρχουν χρέη, τα ποσά θα συμψηφίζονται με αυτές τις υποχρεώσεις.

Εφόσον δεν διαπιστώνονται οφειλές, το επιστρεφόμενο ποσό θα πιστώνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο συνταξιούχος.

Για παράδειγμα: Εργαζόμενος συνταξιούχος απασχολήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ως μισθωτός και από τον πόρο υπέρ ΕΦΚΑ παρακρατήθηκαν συνολικά 5.800 ευρώ.

Με δεδομένο ότι το ανώτατο όριο ανέρχεται σε 5.362,44 ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί με το μηνιαίο ανώτατο «πλαφόν» κύριας σύνταξης), προκύπτει υπέρβαση ύψους 437,56 ευρώ.



Στην περίπτωση αυτή ο συνταξιούχος δικαιούται επιστροφή 437,56 ευρώ, εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ.

πηγή: skai.gr

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