Ηράκλειο: Ξεκίνησε ο τρύγος στα πρώιμα επιτραπέζια σταφύλια - Πού κυμαίνονται οι τιμές

Το φετινό καλοκαίρι αποτελεί ένα κρίσιμο στοίχημα για το κρητικό επιτραπέζιο σταφύλι καθώς οι καταστροφές που υπέστησαν αμπελοκαλλιέργειες από το χαλάζι σε Προφήτη Ηλία, Κυπαρίσσι, Δαφνές έχουν φτάσει τους 2000 τόνους σταφυλιού, σύμφωνα με τον εξαγωγέα Λάμπρο Περβολαράκη που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη ενώ αυτή την περίοδο όπως κάθε χρόνο αρχές Ιουλίου, έχει ξεκινήσει σταδιακά ο τρύγος στη πρώιμη ποικιλία prime και Starlight.

Ωστόσο υπάρχουν και περιοχές όπως είπε ο κ. Περβολαράκης μιλώντας στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, που υπάρχει παραγωγή, όπως στις Αρχάνες, στα Καπαριανά και στο Μαλεβίζι. Οι τιμές αυτή την περίοδο κυμαίνονται από 1,20 έως 1,60 ανάλογα την ποιότητα, ενώ πέρυσι έφταναν στο 1,30 ευρώ το κιλό. Οι πρώτες ποσότητες prime θα πάνε στην ελληνική αγορά σύμφωνα με τον εξαγωγέα ενώ τέλη Ιουλίου αρχίζουν και οι εξαγωγές στο εξωτερικό. Επίσης μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ο τρύγος στο σουλτανί δηλ την καθαρά κρητική ποικιλία. Ο κ. Περβολαράκης τόνισε επίσης ότι οι παραγωγοί πρέπει να στηριχθούν καθώς ο πρωτογενής τομέας έχε υποστεί πολλά πλήγματα από διάφορους παράγοντες. Οι παραγωγοί εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι τιμές θα κινηθούν σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις προηγούμενες κακές χρονιές.

Πάντως η εύρεση εργατών γης για τη συγκομιδή (τρύγο) και τη διαλογή στα συσκευαστήρια παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια της σεζόν.

Το φετινό καλοκαίρι αποτελεί ένα κρίσιμο στοίχημα για το κρητικό επιτραπέζιο σταφύλι. Η επιτυχία της χρονιάς θα κριθεί από τη διατήρηση των καλών τιμών στα ράφια της Ευρώπης και την ικανότητα των εξαγωγέων να καλύψουν τη ζήτηση με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών.

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